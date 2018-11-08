Мохнатый шмель. "Уфа" представила нового маскота

Талисман одет в игровую футболку уфимского клуба, он будет поддерживать команду в домашних играх.

Вслед за сменой тренера "Уфа" сделала ещё одну перестановку в команде. Пресс-служба представила в "Твиттере" новый талисман клуба — пчелу.

Пояснений от "Уфы" не последовало, поэтому болельщикам остаётся только гадать, пчела это, шершень, шмель или оса. Одно ясно точно: новый талисман напоминает легендарного шмеля, который устроил ритуальные танцы с майонезом в Екатеринбурге в 2016 году.

Напомним, после отставки Сергея Томарова временно исполняющим обязанности главного тренера "Уфы" назначен Дмитрий Кириченко. Уфимский клуб идёт на предпоследнем месте в турнирной таблице, имея 11 очков после 13 туров.