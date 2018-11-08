Каррера расписался на шарфе с оскорблениями в адрес владельца "Спартака" Федуна

Во время проводов экс-тренера "Спартака" в аэропорту Шереметьево, о которых подробно писал Лайф, была активна группа фанатов с шарфами "Вперёд, Массимо!" и с оскорблениями в адрес руководителя клуба Леонида Федуна. Как оказалось, на одном из таких шарфов итальянский тренер, собственно и уволенный Федуном, оставил свою подпись.

В интервью Лайфу болельщики "Спартака" после встречи с Каррерой высказывали мнение, что виновником ситуации в клубе является Денис Глушаков, и признавались, что ходить на стадион желания нет.

На последних домашних матчах "Спартака" на трибуне также вывешивались баннеры против Федуна, звучали призывы продать клуб.

"Он для меня как батя". Как Каррера прощался с фанатами "Спартака" и Россией