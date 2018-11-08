"Тоттенхэм" хотел затроллить лондонские клубы новым стадионом, но опозорился

Читайте также

"Тоттенхэм" хотел затроллить лондонские клубы новым стадионом, но опозорился

653

Фото: © Twitter/Tottenham Hotspur

"Шпоры" запустили очень смелую рекламную кампанию новой арены, но кое-что не предусмотрели.

"Тоттенхэм" в одиночку представляет Лондон в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, потому что другие мощные команды из английской столицы туда не попали: "Арсенал" и "Челси" вынуждены играть в турнире рангом ниже — Лиге Европы.

"Шпоры" не упустили шанс потроллить соседей по этому поводу даже в анонсе открытия нового стадиона, представив его так: "Единственное место в Лондоне, где можно увидеть Лигу чемпионов".

Эти плакаты клуб заказал ещё в конце прошлого сезона, когда стало ясно, что "Тоттенхэм" сыграет в Лиге чемпионов, а "Арсенал" и "Челси" — нет. Тогда планировалось, что новый стадион клуба откроется как раз к началу сезона, однако его переезд на новую арену пришлось отложить до января, потому что работы ещё не закончены.

Сейчас "Тоттенхэм" проводит матчи на стадионе "Уэмбли", а на новой арене может оказаться не раньше 13 января. Что касается Лиги чемпионов, то ситуация у лондонцев неоднозначная. "Шпоры" занимают третье место в группе с "Интером", "Барселоной" и ПСВ и могут попросту не выйти в плей-офф, который будет сыгран весной будущего года. Это означает, что новый стадион клуба на 61,5 тысячи человек может и не увидеть Лиги чемпионов.

<p>Скриншот с сайта <a href="https://www.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/standings/" target="_blank">uefa.com</a></p>

Если всё сложится именно так, то это будет противоречить фразе на рекламном плакате. В связи с этим на клуб поступила жалоба в Управление по рекламным стандартам — британский аналог Федеральной антимонопольной службы. Претензия проста: плакат вводит в заблуждение!

В управлении признали: клуб действительно нарушил правила размещения рекламы. Однако серьёзных санкций к "Тоттенхэму" решили не применять, ограничившись инструкцией по выходу из положения. Однако от насмешек это клуб не спасло.

Рекламировать новый стадион как "единственное место в Лондоне, где можно посмотреть Лигу чемпионов" и пытаться не вылететь до того, как его откроют, — лучшая мотивация всех времён.

Gerard Keown

"Шпоры" провели больше лигочемпионских кампаний без стадиона, чем кто-либо.

Paul

Впрочем, шанс спастись от позора у "Тоттенхэма" ещё есть. Для этого необходимо побеждать прямых конкурентов — "Интер" и "Барселону" — в двух оставшихся играх.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×