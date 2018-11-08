"Тоттенхэм" хотел затроллить лондонские клубы новым стадионом, но опозорился

"Шпоры" запустили очень смелую рекламную кампанию новой арены, но кое-что не предусмотрели.

"Тоттенхэм" в одиночку представляет Лондон в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, потому что другие мощные команды из английской столицы туда не попали: "Арсенал" и "Челси" вынуждены играть в турнире рангом ниже — Лиге Европы.

"Шпоры" не упустили шанс потроллить соседей по этому поводу даже в анонсе открытия нового стадиона, представив его так: "Единственное место в Лондоне, где можно увидеть Лигу чемпионов".

Advertising your stadium as the only place to watch @ChampionsLeague in London and then going out of the competition before you play a single game in your OWN stadium. You couldn’t make it more spursy if you tried. #bottledit #bottlejob #Spurs pic.twitter.com/HcWOvTTo3K — Theo Richards (@theorichards) 25 октября 2018 г.

Эти плакаты клуб заказал ещё в конце прошлого сезона, когда стало ясно, что "Тоттенхэм" сыграет в Лиге чемпионов, а "Арсенал" и "Челси" — нет. Тогда планировалось, что новый стадион клуба откроется как раз к началу сезона, однако его переезд на новую арену пришлось отложить до января, потому что работы ещё не закончены.

️ Our future home is really taking shape.



️ Take a look back at another busy month at #SpursNewStadium pic.twitter.com/5nVcWesJPY — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 7 июля 2018 г.

Сейчас "Тоттенхэм" проводит матчи на стадионе "Уэмбли", а на новой арене может оказаться не раньше 13 января. Что касается Лиги чемпионов, то ситуация у лондонцев неоднозначная. "Шпоры" занимают третье место в группе с "Интером", "Барселоной" и ПСВ и могут попросту не выйти в плей-офф, который будет сыгран весной будущего года. Это означает, что новый стадион клуба на 61,5 тысячи человек может и не увидеть Лиги чемпионов.

Если всё сложится именно так, то это будет противоречить фразе на рекламном плакате. В связи с этим на клуб поступила жалоба в Управление по рекламным стандартам — британский аналог Федеральной антимонопольной службы. Претензия проста: плакат вводит в заблуждение!

В управлении признали: клуб действительно нарушил правила размещения рекламы. Однако серьёзных санкций к "Тоттенхэму" решили не применять, ограничившись инструкцией по выходу из положения. Однако от насмешек это клуб не спасло.

Spurs advertising their new stadium as “the only place to watch Champions League in London” and then going out before they actually open their stadium is the most spurs thing of all the time. #PSVTOT — Gerard Keown (@Gerardyk05) 24 октября 2018 г.

Рекламировать новый стадион как "единственное место в Лондоне, где можно посмотреть Лигу чемпионов" и пытаться не вылететь до того, как его откроют, — лучшая мотивация всех времён. Gerard Keown

Spurs (2) have completed the most champions League campaigns without a stadium. Ever. — Paul (@astro_PaulV) 24 октября 2018 г.

"Шпоры" провели больше лигочемпионских кампаний без стадиона, чем кто-либо. Paul

Впрочем, шанс спастись от позора у "Тоттенхэма" ещё есть. Для этого необходимо побеждать прямых конкурентов — "Интер" и "Барселону" — в двух оставшихся играх.