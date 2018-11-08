Дацюк вместо Дзюбы. СКА и ЦСКА сыграют в хоккей на стадионе "Зенита"

Как сообщила Континентальная хоккейная лига на своём сайте, матч регулярного чемпионата СКА — ЦСКА пройдёт 22 декабря на необычном для таких мероприятий стадионе — футбольной арене "Санкт-Петербург".

— Хоккейный праздник будет приурочен к 72-й годовщине начала первого чемпионата СССР по хоккею с шайбой. Оба армейских клуба были в числе его участников. КХЛ приняла решение о проведении матча при условии соблюдения всех требований регламента, — говорится в сообщении лиги.

Стадион "Санкт-Петербург" вмещает около 68 тысяч зрителей. В случае если он заполнится хотя бы на треть, будет установлен новый рекорд посещаемости лиги. На данный момент его удерживает Хельсинки — "Йокерит" в прошлом году принимал на открытом воздухе СКА в присутствии 17 645 зрителей.

В НХЛ игры на больших стадионах давно стали традицией под названием "Зимняя классика". 1 января 2014 года на игре "Детройт" — "Торонто" присутствовало, по заявлению лиги, 105 491 зритель. На матч студенческих команд Мичигана 11 декабря 2010 года пришло 113 411 зрителей.

Самый посещаемый матч в истории отечественного хоккея — встреча сборных СССР и Швеции на чемпионате мира 1957 года в "Лужниках". Тогда на стадионе имени Ленина собралось 55 тысяч зрителей. Этот рекорд также может пасть через полтора месяца.