Кокорину и Мамаеву ограничили доступ в спортзал в СИЗО

Футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву запретили посещать спортзал в СИЗО, где оба находятся до 8 декабря, чаще, чем два раза в неделю. Об этом сообщает "Росбалт". Ранее они занимались пять раз в неделю.

Отмечается, что решение об ограничении занятий в тренажёрном зале связано с недовольством остальных заключённых, которым не хватает времени из-за футболистов.

Напомним, Кокорин и Мамаев до 8 декабря будут находиться в СИЗО из-за обвинений по статье "Хулиганство". После игры чемпионата России "Зенит" — "Краснодар" они вместе отправились в Москву, где избили водителя телеведущей Первого канала и чиновника Дениса Пака.