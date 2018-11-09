Боец Минеев: Реванш с Исмаиловым? Это лишь вопрос денег

28-летний боец смешанных единоборств дал интервью Лайфу, в котором рассказал, как проходит его восстановление после боя с Исмаиловым, когда он планирует вернуться в клетку и почему поединок Нурмагомедова с Мейвезером маловероятен.

Бой между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым уже давно состоялся, а о нём продолжают активно говорить. Поединок завершился ничейным результатом, что вызвало большие споры. Каждый из бойцов считает победителем себя. Стоит ли нам ждать реванша, мы решили спросить одного из участников этого противостояния — Владимира Минеева.

— Расскажи, пожалуйста, как ты себя сейчас чувствуешь? У тебя был повреждён глаз. Восстановился уже после боя с Исмаиловым?

— После боя прошло уже достаточно времени, я нахожусь в полном порядке. Что касается травмы, которую получил ещё до боя с Исмаиловым, то она оказалась серьёзной. До Нового года я точно буду пока, скажем так, на скамейке запасных.

— Эта ничья была для тебя первой в карьере. Каково это — не победить и не проиграть?

— У меня на этот счёт своё мнение. По факту, все же видели, кто победил...

— Но у Исмаилова другое мнение. Он считает себя победителем!

— Я в этом поединке выглядел лучше. Специально рассчитал всё и сделал, чтобы он как можно скорее вымотался. Мне кажется, это как раз и удалось. Конечно, что-то и у меня не получалось, но я достойно вышел.

— А зачем ты постоянно во время боя поднимал руку вверх?

— Чтобы видели, кто тут хозяин!

— Реванша с Исмаиловым стоит ждать?

— Сейчас это лишь вопрос денег. Мне также хочется сразится и с Иваном Штырковым. Только он пока отмалчивается, и я не понимаю почему!

— Не могу не спросить, что ты думаешь о возможном бое Флойда Мейвезера и Хабиба Нурмагомедова?

— То, что мы это сейчас обсуждаем с вами, уже о многом говорит... В случае если это всё-таки произойдёт, то будет беспрецедентным событием. Но мне кажется, что поединок не состоится. Ведь тогда у Хабиба, вероятней всего, будет первое поражение в карьере.