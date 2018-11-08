Юрий Сёмин — о книге с критикой боссов "Локомотива": Я свободный человек!

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин презентовал свою книгу "Возвращение на пьедестал" в книжном магазине в Москве. Лайф выбрал самые интересные ответы на вопросы болельщиков.

Напомним, некоторые отрывки из книги о прошедшем чемпионском сезоне команды, опубликованные заранее, содержали жёсткую критику в отношении президента клуба Ильи Геркуса и спортивного директора Эрика Штоффельсхауса. Одна из глав книги называется "Пятая колонна".

О том, как отреагировали на книгу Штоффельсхаус и Геркус

— Не знаю, как они отреагировали. (Смех в зале.) Это моё видение, моё мнение. Зачем написал? Я свободный человек, уважаю своих болельщиков, которые хотят знать, что происходило в сезоне. Это правильно — ввести людей в курс дела, как мы живём.

О том, что было после матча Лиги чемпионов с "Порту" (1:4)

— Был ли жёсткий разговор с игроками после матча с "Порту"? Это ложная информация, строгого разговора, разбора в раздевалке не было. Я редко после игры что говорю, нет смысла, ничего не поправишь.

Позже Сёмин добавил: "Нет ничего страшного, что мы так сыграли в Лиге чемпионов. Играем мы сейчас, в принципе, неплохо".

О преемнике

— Я за Симеоне. (Смех в зале.) Сейчас сильны Аленичев, Тихонов, спартаковская школа сейчас сильнее локомотивской становится. Но в любом случае наши тренеры — самые квалифицированные.

О работе в Европе

— Да, вот сейчас Слуцкий работает, но задумайтесь, почему большие российские тренеры так и не стали работать в Европе? Газзаев тот же. Просто в каждой стране оберегают свои рабочие места.

Книга поступает в продажу в главных книжных магазинах Москвы сегодня. Цена — 498 рублей.