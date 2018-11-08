Сборная России обыграла Финляндию на старте Кубка Карьяла

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Сборная России обыграла Финляндию на старте Кубка Карьяла

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Команда Ильи Воробьёва одержала уверенную победу над финнами со счётом 3:0 в матче первого этапа Еврохоккейтура.

Сборная России по хоккею победила Финляндию со счётом 3:0 в первом матче Кубка Карьяла. Голами отличились Михаил Григоренко, Никита Нестеров и Андрей Педан.

Свою следующую игру "красная машина" проведёт 10 ноября против Швеции. Сам Кубок Карьяла завершится 11 ноября.

Еврохоккейтур. 1-й этап.

Россия — Финляндия — 3:0.

Голы: Григоренко (04:08), Нестеров (11:15), Педан (34:40).

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