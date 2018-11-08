Сборная России обыграла Финляндию на старте Кубка Карьяла

Сборная России по хоккею победила Финляндию со счётом 3:0 в первом матче Кубка Карьяла. Голами отличились Михаил Григоренко, Никита Нестеров и Андрей Педан.
После первого периода наши ребята ведут со счётом 2:0.— Хоккей России (@russiahockey) 8 ноября 2018 г.
Кубок Карьяла, VS #RUSFIN pic.twitter.com/B4FkWGqBnp
Свою следующую игру "красная машина" проведёт 10 ноября против Швеции. Сам Кубок Карьяла завершится 11 ноября.
Еврохоккейтур. 1-й этап.
Россия — Финляндия — 3:0.
Голы: Григоренко (04:08), Нестеров (11:15), Педан (34:40).
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