В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы команда Рауля Рианчо в невероятном матче победила "Глахго Рейнджерс" — 4:3, трижды проигрывая в счёте.

Несмотря на слухи о недовольстве руководства "Спартака" излишним пафосом Рауля Рианчо на последних пресс-конференциях, он продолжил следовать тактике советского политработника и призывать к спартаковскому патриотизму. Перед "Рейнджерс" были следующие перлы:

— Надеюсь, что в завтрашней игре мы увидим, когда взойдёт солнце, ведь в тот день, когда оно не выйдет, будет тяжело всем.

— Я не самоубийца, не безумец и не глупец. Благодарен клубу и абсолютно верен ему. Если так уж происходит, что журналисты, которые не являются независимыми, хотят меня убить и уничтожить, пусть так и будет. Это стоит денег, которые мне платят.

— По поводу завтрашнего состава, вам я его не скажу, уж извините. Скажу только футболистам! Но вам он понравится, обещаю.

Не знаю, понравится ли вам состав, но он на этот матч был таким. Привычных семи замен не было, но наконец-то вернулся Фернандо, что вселяло надежду — солнце может взойти даже в 21:00 по московскому времени.

Матч в Тушине предваряли два важнейших для спартаковцев события. Во-первых, с осенних каникул вернулся Леонид Федун. Вся эта чехарда и безвластие в стиле России 1917 года — во многом от отсутствия шефа. Но годовщину Октябрьской революции справили — и вся власть Федуну!

Во-вторых, из России уехал Массимо Каррера. И то, что творилось сегодня в Шереметьево, легко перекрывало в любой медиаподборке сегодняшний матч.

Кстати, ещё Рианчо обещал играть против команды Стивена Джеррарда первым номером и атаковать.

Пошло как-то не сразу. Может быть, журналисты убили вместе с Рианчо ещё и защитников "Спартака", может, взошедшее солнце слепило слишком ярко в глаза, но на первом же угловом Ерёменко срезал мяч в свои ворота — и "Рейнджерс" повёл в счёте.

Анализировать то, что происходило на поле, бесполезно. На "Открытие-арене" начался настоящий дворовый футбол — с ошибками и атаками в обе стороны. На профессиональном уровне такие матчи — редкость. Видимо, Джеррард как тренер тоже только учится — и шотландцы быстро растеряли преимущество. Спасителем отечества выступил Мельгарехо — "Спартак" удачно атаковал только флангами, и парагваец замкнул очередную подачу Попова.

Глазго ещё дважды выходил вперёд — оборона "Спартака" отсутствовала как класс. Вряд ли сам Рианчо объяснит на одной из своих прекрасных пресс-конференций, почему в основе не вышел Джикия. Он почему-то сидел на скамейке запасных.

Но "Спартак" после очередного прострела Рассказова всё же сумел сделать счет 2:2 — шотландцы решили помочь парням Рианчо и срезать мяч в свои ворота. Но тут же забили снова, а затем и четвёртый гол — но из спорного офсайда.

Фанатам к тому времени так понравилось зрелище, что они начали пускать ракетницы и жечь фаеры.

Несмотря на счёт 2:3, Рианчо не стал делать замен в перерыве — и после него катавасия продолжилась. Пропустить могли и те, и другие, но отскоки и рикошеты теперь сыграли за хозяев. Неожиданно хорош был Ханни — сначала он едва не забил пяткой, но создал голевую ситуацию для Луиса Адриано. Бразилец при Рианчо действительно расцвёл — по своим меркам. До матча с "Уралом" и "Рейнджерс" он последний раз забивал в апреле.

А уже через минуту Ханни сотворил чудо — пробил издалека, нашёл ногу защитника и с помощью защитника отправил мяч в "девятку" — 4:3. Красно-белые впервые вышли вперёд на 59-й минуте, после того как трижды проигрывали в счёте.

На последних минутах москвичи чудом сохранили победный счёт, хотя могли забить и пятый, и шестой мяч. Но на 93-й минуте после углового спартаковцев выручила лишь штанга.

Даже если дни Рианчо в "Спартаке" сочтены — это было очень круто.

СМИ и инсайдеры давно говорят, что Кононов давно уже одной ногой в Москве. Если бы он ездил на электричках — можно было говорить, что она где-то на подходе к Щербинке. Но в последние дни её движение резко застопорилось — а теперь Рианчо пытается, как настоящий бурлак, оттащить её обратно хотя бы к Подольску. Достаточно ли усилий приложил испанец — решать вернувшемуся в Москву Федуну. А Рианчо теперь с полным правом может рассказать журналистам про волю к победе и красно-белую кровь в венах.

Только форс-мажор может помочь Рианчо остаться. Но только форс-мажор может сделать так, чтобы его увольнение "Спартаку" помогло.

Лига Европы. Группа G. 4-й тур

Спартак — Рейнджерс — 4:3 (2:3)

Голы: Ерёменко, 5 (0:1, в свои ворота). Мельгарехо, 22 (1:1). Кандеяш, 27 (1:2). Голдсон, 35 (2:2, в свои ворота). Миддлтон, 41 (2:3). Луис Адриано, 58 (3:3). Ханни, 59 (4:3)

Турнирное положение после 4 туров:

1. Вильярреал — 6

2. Спартак — 5

3. Глазго Рейнджерс — 5

4. Рапид (Вена) — 4