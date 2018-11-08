В дворовом футболе "Спартак" лучше. Красно-белые феерически победили "Рейнджерс"

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В дворовом футболе "Спартак" лучше. Красно-белые феерически победили "Рейнджерс"

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Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы команда Рауля Рианчо в невероятном матче победила "Глахго Рейнджерс" — 4:3, трижды проигрывая в счёте.

Несмотря на слухи о недовольстве руководства "Спартака" излишним пафосом Рауля Рианчо на последних пресс-конференциях, он продолжил следовать тактике советского политработника и призывать к спартаковскому патриотизму. Перед "Рейнджерс" были следующие перлы:

— Надеюсь, что в завтрашней игре мы увидим, когда взойдёт солнце, ведь в тот день, когда оно не выйдет, будет тяжело всем.

— Я не самоубийца, не безумец и не глупец. Благодарен клубу и абсолютно верен ему. Если так уж происходит, что журналисты, которые не являются независимыми, хотят меня убить и уничтожить, пусть так и будет. Это стоит денег, которые мне платят.

— По поводу завтрашнего состава, вам я его не скажу, уж извините. Скажу только футболистам! Но вам он понравится, обещаю.

<p>Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев</p>

Не знаю, понравится ли вам состав, но он на этот матч был таким. Привычных семи замен не было, но наконец-то вернулся Фернандо, что вселяло надежду — солнце может взойти даже в 21:00 по московскому времени.

Матч в Тушине предваряли два важнейших для спартаковцев события. Во-первых, с осенних каникул вернулся Леонид Федун. Вся эта чехарда и безвластие в стиле России 1917 года — во многом от отсутствия шефа. Но годовщину Октябрьской революции справили — и вся власть Федуну!

Во-вторых, из России уехал Массимо Каррера. И то, что творилось сегодня в Шереметьево, легко перекрывало в любой медиаподборке сегодняшний матч.

Кстати, ещё Рианчо обещал играть против команды Стивена Джеррарда первым номером и атаковать.

Пошло как-то не сразу. Может быть, журналисты убили вместе с Рианчо ещё и защитников "Спартака", может, взошедшее солнце слепило слишком ярко в глаза, но на первом же угловом Ерёменко срезал мяч в свои ворота — и "Рейнджерс" повёл в счёте.

Анализировать то, что происходило на поле, бесполезно. На "Открытие-арене" начался настоящий дворовый футбол — с ошибками и атаками в обе стороны. На профессиональном уровне такие матчи — редкость. Видимо, Джеррард как тренер тоже только учится — и шотландцы быстро растеряли преимущество. Спасителем отечества выступил Мельгарехо — "Спартак" удачно атаковал только флангами, и парагваец замкнул очередную подачу Попова.

Глазго ещё дважды выходил вперёд — оборона "Спартака" отсутствовала как класс. Вряд ли сам Рианчо объяснит на одной из своих прекрасных пресс-конференций, почему в основе не вышел Джикия. Он почему-то сидел на скамейке запасных.

Но "Спартак" после очередного прострела Рассказова всё же сумел сделать счет 2:2 — шотландцы решили помочь парням Рианчо и срезать мяч в свои ворота. Но тут же забили снова, а затем и четвёртый гол — но из спорного офсайда.

Фанатам к тому времени так понравилось зрелище, что они начали пускать ракетницы и жечь фаеры.

Несмотря на счёт 2:3, Рианчо не стал делать замен в перерыве — и после него катавасия продолжилась. Пропустить могли и те, и другие, но отскоки и рикошеты теперь сыграли за хозяев. Неожиданно хорош был Ханни — сначала он едва не забил пяткой, но создал голевую ситуацию для Луиса Адриано. Бразилец при Рианчо действительно расцвёл — по своим меркам. До матча с "Уралом" и "Рейнджерс" он последний раз забивал в апреле.

А уже через минуту Ханни сотворил чудо — пробил издалека, нашёл ногу защитника и с помощью защитника отправил мяч в "девятку" — 4:3. Красно-белые впервые вышли вперёд на 59-й минуте, после того как трижды проигрывали в счёте.

На последних минутах москвичи чудом сохранили победный счёт, хотя могли забить и пятый, и шестой мяч. Но на 93-й минуте после углового спартаковцев выручила лишь штанга.

Даже если дни Рианчо в "Спартаке" сочтены — это было очень круто.

СМИ и инсайдеры давно говорят, что Кононов давно уже одной ногой в Москве. Если бы он ездил на электричках — можно было говорить, что она где-то на подходе к Щербинке. Но в последние дни её движение резко застопорилось — а теперь Рианчо пытается, как настоящий бурлак, оттащить её обратно хотя бы к Подольску. Достаточно ли усилий приложил испанец — решать вернувшемуся в Москву Федуну. А Рианчо теперь с полным правом может рассказать журналистам про волю к победе и красно-белую кровь в венах.

Только форс-мажор может помочь Рианчо остаться. Но только форс-мажор может сделать так, чтобы его увольнение "Спартаку" помогло.

Лига Европы. Группа G. 4-й тур

Спартак — Рейнджерс — 4:3 (2:3)

Голы: Ерёменко, 5 (0:1, в свои ворота). Мельгарехо, 22 (1:1). Кандеяш, 27 (1:2). Голдсон, 35 (2:2, в свои ворота). Миддлтон, 41 (2:3). Луис Адриано, 58 (3:3). Ханни, 59 (4:3)

Турнирное положение после 4 туров:

1. Вильярреал — 6

2. Спартак — 5

3. Глазго Рейнджерс — 5

4. Рапид (Вена) — 4

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