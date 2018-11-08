Им нравится давать фору. "Краснодар" вернул должок "Стандарду" волевой победой

Команда Мурада Мусаева выиграла дома со счётом 2:1 и сохранила первое место в группе.

После двух побед — над "Акхисаром" и "Севильей" — "Краснодар" возглавил свою группу в Лиге Европы. В третьем и четвертом матчах предстояло встречаться с льежским "Стандардом". Команда Мурада Мусаева было достаточно не проиграть, чтобы решить задачу по выходу из группы досрочно. Однако поединки с бельгийцами ситуацию только осложнили.

В первом матче на табло было 1:1 до последних минут, но уже в дополнительное время "Стандард" вырвал победу на родной земле. Однок сегодня поединок проходил уже в "Краснодаре", и то же самое должен был сделать местный клуб, однако ему категорически не везло по ходу всей игры.

Апофеозом стал момент с участием Ари, Вандерсона и Классона. Русский бразилец разогнал атаку, его земляк без бордового паспорта шикарно обыграл соперника и выкатил передачу на шведа, а тот каким-то непостижимым образом промазал по мячу.

Счёт к тому моменту был уже 0:1 не в пользу "Краснодара". "Стандард" реализовал свой момент уже на 19-й минуте встречи. Однако хозяева поля не собирались мириться с поражением, и продолжали атаковать, несмотря на то, что иногда казалось, что мяч просто-напросто не хочет идти в ворота.

Удача наконец повернулась лицом к "Краснодару" уже в последней десятиминутке основного времени матча. Сначала вышедший на поле по ходу игры юный воспитанник клуба Магомед-Шапи Сулейманов сравнял счёт. А спустся пару минут Ари и Вандерсону удалась образцовая стенка внутри чужой штрафной, которая завершилась точным ударом по воротам. 2:1 — "Краснодар" перевернул игру, в которой всё было против него и вернул бельгийцам должок.

В льежском матче "Краснодар" повёл в счёте, но затем пропустил два гола и проиграл. А после этого на протяжении трёх встреч сам проделывал этот трюк. Уступали ЦСКА — отыгрались и победили. Уступали "Крыльям" — отыгрались и победили. Уступали "Ростову" — отыгрались и свели матч к ничьей. Кажется, этим парням просто нравится давать соперникам фору. Хотя у болельщиков так может и сердечный приступ случиться.

2:1 — "Краснодар" берёт реванш у "Стандарда" и продолжает лидировать в группе J в Лиге Европы. Но чтобы оформить выход в плей-офф, нужно добиваться результата в оставшихся двух матчах.

Лига Европы, группа J.

4-й тур.

"Краснодар" — "Стандард" — 2:1

Голы: Карсела-Гонсалес 19' (0:1), Сулейманов 79' (1:1), Вандерсон 82' (2:1).