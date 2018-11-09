Не Дзюба, так Заболотный. "Зенит" спас игру в Бордо и лидерство в группе ЛЕ

Санкт-петербургский клуб проигрывал по ходу встречи, но сумел свести матч к ничьей.

День в Лиге Европы для российских клубов выдался непростым, но в целом удачным. "Спартак" и "Краснодар" одержали красивые волевые победы, уступая по ходу матчей. В Москве оказался бит шотландский "Рейнджерс", в Краснодаре — бельгийский "Стандард". Следующим из клубов РПЛ в игру вступил санкт-петербургский "Зенит", которому предстояло на выезде противостоять "Бордо".

Команда Сергея Семака традиционно в этом сезоне плохо играет за пределами родного города. Все поражения "Зенита" случились именно в гостях. Питерцы дважды уступили в чемпионате — "Анжи" и "Динамо" — проиграли в кубке России "Ростову" и терпели поражения в Лиге Европы от "Мольде" и минского "Динамо".

Однако все эти поражения (за исключением кубкового) не стали для "Зенита" роковыми. И в чемпионате, и Лиге Европы питерцы продолжали лидировать, несмотря на периодически случающиеся неудачные матчи. Очередной такой сине-бело-голубые провели во Франции против местного "Бордо".

Хозяева поля контролировали игру, много атаковали в первом тайме и завершили свои усилия логичным голом на 35-й минуте, хоть и забит он был с пенальти. У "Зенита" мало что получалось в атаке, питерцы даже толком не создавали опасных моментов.

Однако неприятная тенденция осталась позади с выходом Далера Кузяева. Игрок сборной России в чужой штрафной прокинул мяч между ног сопернику, а затем перебросил подкатывающегося защитника, выдав идеальную передачу на Антона Заболотного. Сменщик получившего травму Дзюбы не промахнулся с близкого расстояния — 1:1.

В оставшееся время "Бордо" изо всех сил пытался спасти для себя еврокубковую кампанию, но сделать этого не сумел. "Зенит" побеждает и продолжает лидировать в группе С, а французы за два тура до конца лишаются всех шансов на выход в плей-офф.

Лига Европы, группа С.

4-й тур.

"Бордо" — "Зенит" — 1:1

Голы: Камано 35' (1:0), Заболотный 72' (1:1).