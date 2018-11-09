Игрок "Арсенала" получил жуткую травму и покинул поле с кислородной маской

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Игрок "Арсенала" получил жуткую травму и покинул поле с кислородной маской

1998

Фото: twitter.com/@afcstuff

Матч четвёртого тура группового этапа Лиги Европы между "канонирами" и португальским "Спортингом" запомнился страшной травмой Уэлбека, а не самой игрой, где не было забито ни одного гола.

27-летний нападающий "Арсенала" и сборной Англии Дэнни Уэлбек получил жуткую травму в матче четвёртого тура группового турнира Лиги Европы. Футболист на 26-й минуте встречи вывернул голеностоп, неудачно приземлившись на газон. Травма оказалась настолько серьёзной, что он покинул поле на носилках и с кислородной маской.

Отметим, что сам матч "Арсенал" — "Спортинг" завершился со счётом 0:0, однако "канониры" смогли гарантировать себе выход из группы.

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