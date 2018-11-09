Фигуристка Туктамышева лидирует после короткой программы на Гран-при Японии

Вслед за выступлениями спортивных пар на четвёртом этапе Гран-при, который проходит в японском городе Хиросима, на лёд вышли представительницы женского одиночного катания.

Россиянка Елизавета Туктамышева чисто откатала свой номер, идеально исполнив фирменный тройной аксель, и заслуженно выиграла короткую программу с 76,17 балла. Ученица Алексея Мишина ранее уже одержала победы на Гран-при Финляндии и Канады и теперь уверенно идёт к ещё одной.

Второе место досталось Сатоко Мияхаре из Японии (76,08), а замкнула тройку лидеров её соотечественница Маи Михара (70,38).

Ещё одна россиянка — Алёна Леонова, открывавшая соревнования, стала шестой с 68,22 балла. Мария Сотскова заработала низкие для себя 60,75 балла из-за помарок в выступлении. Сегодня она лишь девятая.

Свои произвольные программы, по итогам которых определится победительница, девушки представят завтра, 10 ноября.

Следом состоится выступление среди мужчин. Ранее свою короткую программу представили спортивные пары, где лидирует российский дуэт —Наталья Забияка и Александр Энберт.