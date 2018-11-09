"С Погребняком на связи". Обладатель Кубка "Тосно" воскрес и снова рвётся наверх

Сегодня ровно полгода победе в Кубке России футбольного клуба "Тосно", который исчез с лица Земли почти сразу после того триумфа. Корреспондент Лайфа узнал, чем живёт команда спустя шесть месяцев после памятного матча. Оказывается, в городе на базе "Тосно" создан клуб, который собирается возвращаться в профессиональный футбол.

Прошедший Кубок России был уникальным — в финале встретились курский "Авангард" и "Тосно". Команда из Ленинградской области в итоге завоевала трофей, но не смогла ни поучаствовать в еврокубках, ни остаться на плаву. После завершения сезона её расформировали, футболистам до сих пор выплачивают долги. Казалось бы, всё — история завершена. Сколько таких команд уже потерял российский футбол...

"Теперь будем играть в первенстве водокачки". "Тосно" — о недопуске в ФНЛ

Корреспондент Лайфа поговорил с бывшим исполнительным директором "Тосно" и нынешним директором клуба "Атлант-Тосно" Леонидом Хоменко. Оказывается, команда воскресла, уже выиграла первенство Ленинградской области (правда, не взрослое, а в зачёте по всем возрастам) и даже рвётся обратно в профессиональный футбол.

Руководитель "Атланта" рассказал Лайфу о зарплатах на любительском уровне и энтузиазме, о разговорах с Погребняком и о том, почему предыдущий "Тосно" до сих пор не признали банкротом.

— Леонид Иванович, недавно прошедшее первенство области выиграл клуб "Атлант-Тосно". Получается, футбол у вас ещё жив?

— Всё очень просто. В профессиональном клубе "Тосно" было подразделение детско-юношеских команд. По завершении истории с командой Премьер-лиги оно фактически осталось брошенным на произвол судьбы. Но благо у нас адекватные люди работают — не те, кто пришёл зарабатывать, а те, кто приходит работать: удалось всё это удержать.

В течение этого полугода мы функционировали. Был нюанс, что эта школа — муниципальное казённое учреждение на балансе администрации района. В бюджете закладываются средства на участие в чемпионате, Кубке Ленинградской области. Благодаря этому мы были обеспечены соревновательным процессом. И мы участвуем. Причём люди не получают зарплату с июня, за исключением тех, кто работает в администрации "Атланта". Но там смешные деньги: по 10 тысяч.

— То есть, по сути, всё держится на энтузиазме?

— Да. Люди продолжают работать. Во многом благодаря родителям, которые после всей этой ситуации не взяли своих детей за руку и не повели в другие школы по городам и весям. Мы сохранили на 98% свой состав. В общем, не посыпаем голову пеплом, хоть и нелегко и легче не стало.

Но я вам могу официально сказать, что сейчас я получил документы на детско-юношеский клуб "Атлант", то есть мы теперь юридическое лицо. Я открыл счёт, и, возможно, найдутся люди, которые захотят нам помочь. Это нужно было сделать.

— Значит ли, что это первый шаг к возвращению? Если не в элиту, то по крайней мере в профессиональный футбол, вторую лигу?

— Да, и задача стоит такая, чтобы наработать некую базу для этого. Не будет цели — не будет движения вперёд. Все начинают с групп 2012 года рождения, со старшими юношами, которых мы обкатываем сейчас на уровне взрослого чемпионата области. Всё это с прицелом на то, чтобы, если появится человек с желанием помочь, мы бы зашли в МРО "Северо-Запад" (Уровень ЛФЛ, первый после второго дивизиона, или ПФЛ. — Прим. Лайфа), а дальше — думать. Конечно, мы хотим вернуться в ПФЛ. Но если уж откровенно — нам сейчас вторую лигу играть негде. Наш объект без вложения не позволит принимать её матчи.

— Разве вы не играли на стадионе в самом Тосно никогда, хотя бы до Премьер-лиги?

— Мы играли часть сезона ПФЛ в Тихвине обычно. Но сейчас там играет "Ленинградец" (команда, созданная областью на замену "Тосно". — Прим. Лайфа), никто нас туда не пустит, думаю. Если мы всё-таки зайдём во вторую лигу, придётся искать место. Им может быть Санкт-Петербург, чего не хотелось бы: всё-таки воспитанники для своих болельщиков должны играть. Будем делать всё, чтобы объект под вторую лигу подвести. Здесь надо рассчитывать и на администрацию района.

У нас занимается 250 детей, и они не бесталанны. Если даже мы зайдём этими людьми на ЛФЛ, ниже призовой тройки мы уже не будем: я вижу, какой потенциал у парней. И мы добавим с остальных юношеских возрастов точечно игроков. Грех не дать им возможность вырасти в приличных футболистов. Но... мы предполагаем, а Бог располагает.

— Чтобы выступать на уровне ЛФЛ "Северо-Запад", нужны просто деньги, никакого отбора?

— Да, могут заявляться все желающие. Есть возможность финансирования — пожалуйста. Но если на уровне чемпионата Ленобласти взнос был порядка 60 тысяч рублей, то тут уже 150. И это только взнос! В ЛФЛ хорошо, что большинство команд из Санкт-Петербурга, но попадётся Карелия или Мурманск... Нужен бюджет. Если не на один день ехать — то ещё гостиница понадобится.

Пока у нас не было юрлица, команда финансировалась на деньги района. Собственно, так было и раньше: уже 10 лет с момента основания школы "Атлант". На футбол, мини-футбол выделяли деньги. В бюджете 2018 года было заложено около 1 миллиона рублей. Транспортные расходы — обычно около 60%, область большая. Мы ещё, слава богу, в середине области. Дальние выезды — 240 километров в одну сторону. А если Выборг и Пикалёво брать, им ехать по 500 км. Представляете, что это такое — детям прокатиться 1000 км за пару дней?

Автобус в пределах области арендовать — стоит 35–40 тысяч. Причём никто не хочет детей возить, проблемы иметь, легче отвезти взрослых, а тут только с уведомлением через ГАИ скольких хлопот требует... Очень трудоёмко его делать. Но, если ничего не делать, ничего и не будет!

— Вам самому не сложно этим всем заниматься? Вы, конечно, директор, но, по идее, вряд ли шикуете.

— Слушайте, ну конечно! Если рядом со мной тренер, который к нам ездит постоянно из Санкт-Петербурга, я что ли лучше? У него есть ещё работа, чтобы семью обеспечивать, но ездит он за свои деньги. Горючее, время тратит. Я вот работаю в учреждении, мне платят зарплату 21 тысячу как директору стадиона, я отвечаю за хозяйство. А у меня тоже семья есть.

— А как вы живёте-то на 21 тысячу?

— Я военный пенсионер, у меня ещё пенсия есть. Приходится, конечно, ужиматься. Но мы за это время не пошли на взимание платы с родителей, хотя это обсуждалось на собраниях, родители были готовы. Но у нас позиция такая — если мы до этого момента не брали ничего, то этого не будет. Правильно или нет — не знаю. Но пока так.

— Понятно, что футболисты из команды после расформирования "Тосно" разбежались. А как обстоит с персоналом?

— От нас ушёл безопасник, он работает в Сочи, руководитель административной группы тоже там. Но по большому счёту все остальные, кроме бухгалтера, который и не был нужен все эти месяцы, — они с нами, в обойме. Тренер-аналитик Шульгин — он с командой 2005 года рождения, Кирилл Гашичев работает с вратарями, как и работал. Да и бухгалтер теперь понадобится, когда юридическое лицо открыто. Пока все работают без зарплаты. Но мы полагаем, что у нас появится спонсор. Конечно, так не может продолжаться вечно. Но у нас человеческий коллектив, даже футболисты, которые у нас были и ушли, всегда это говорили.

— С футболистами общаетесь? Они не хотят помочь?

— Мы общаемся с людьми, им же до сих пор выплачивают долги, мы на связи. Если бы кто-то был среди футболистов местный, из Ленобласти, тогда бы это случилось. А так, обычно тут играли по полтора — два года, и та ротация, которая нужна была для достижения целей, в данном случае сыграла в минус. Таких прикипевших к району, своих не было. Хотя надо отдать должное, что большинство звонит, они в курсе всех наших дел. При появлении счёта, и если мы попросим, я абсолютно не исключаю, что кто-то поможет.

— С кем вы разговаривали?

— Погребняк звонил, интересовался, Галиулин, Мухаметшин. Тот же Тетрашвили, который давно у нас не играет, — даже с ним есть связь. Нам повезло с людьми.

— Из каких денег вообще будут возмещаться долги, если у вас их нет?

— Этой информацией я не владею. И деньги выплачиваем не мы: тот клуб "Тосно" ещё функционирует и банкротом не признан. Суд несколько раз отказывал. Там есть управляющий с полномочиями президента, есть юрист, который занимается этим. Нас уволили и рассчитали 7 июня, с Fort Group (Основной спонсор "Тосно". — Прим. Лайфа) для нас история закончилась. Что касается футболистов — там другая история. Но подозреваю, что выплачивать всё будет спонсор. Имущества у нас не было: как с "Амкаром", здесь не получится.

— А почему клуб до сих пор не признан банкротом?

— Насколько я знаю из своих источников, вариантов два: либо неправильно оформлены документы, либо кому-то это не нужно. Потому что клуб нужен как источник для налоговой. Возможно, так. Но не берусь утверждать.

— Кубок, который вы завоевали в мае, у вас хранится?

— Кубок мы храним на базе, конечно. Время от времени он выезжает в область. Люди просят показать на мероприятиях, есть много мест, причастных к нашей истории. Все команды, которые приезжали к нам по ходу чемпионата области, могли сфотографироваться, соприкоснуться, так скажем. Никому не отказывали. Разумеется, мы соблюдаем все меры предосторожности, из РФС иногда звонят, интересуются, как он там. Рано или поздно наступит время, когда мы его отдадим.

— У вас вообще после работы с профессиональным клубом не было культурного шока после перехода на такой уровень?

— Не было, мы же параллельно с профессиональной командой всегда занимались детско-юношеской школой. Просто при участии в турнирах РФС — первая, вторая лига, Премьер-лига — дети получали возможность играть в турнирах РФС. Я вот ездил с детьми в Крымск на финальные соревнования. Они рангом гораздо выше, чем наши нынешние.

Но для меня всё обыденно. Мы же за пять лет существования профессионального клуба не стали инопланетянами, а сейчас снизошли на землю. Нет, мы приземлённые люди! Да, сейчас возможности построить карьеру у ребят, конечно, меньше, к нам реже приезжают показывать молодёжь. Если мы выпускаем старших юношей, мы можем кому-то рекомендовать, но из второй лиги, конечно, это сделать легче: там есть паспорт игрока и контракт. А с любительского уровня... Что такое "Атлант", кому он нужен? Хотя у нас уехал мальчишка в "Оренбург", и теперь там в обойме, в молодёжной команде. То есть возможность есть.

Нам есть с кем работать, над чем работать. Мы ещё вернёмся, вы ещё услышите о нас.