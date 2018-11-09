Легенда "Челси" Дрогба объявил о завершении карьеры

40-летний футболист провёл свой последний матч за "Финикс Райзинг", за который выступал с 2017 года.

Известный футболист Дидье Дрогба по окончании матча "Финикса" с "Луисвиллем" объявил о завершении профессиональной карьеры.

Дрогба в разные годы выступал за такие клубы, как "Марсель", "Челси", "Галатасарай", "Шанхай Шеньхуа", "Монреаль Импакт" и другие. Последним его клубом был "Финикс Райзинг".

Дидье является лучшим бомбардиром в истории сборной Кот-д’Ивуара и лучшим бомбардиром среди иностранных игроков в истории "Челси". Также он занимает второе место по общему количеству голов, забитых за "Челси". Помимо этого, Дрогба стал первым в истории африканским игроком, кому удалось забить 100 голов в АПЛ.

С "Челси" он четыре раза выигрывал чемпионат Англии и Лигу чемпионов, а с "Галатасараем" становился победителем чемпионата Турции.