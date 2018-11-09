Легенда "Челси" Дрогба объявил о завершении карьеры

Известный футболист Дидье Дрогба по окончании матча "Финикса" с "Луисвиллем" объявил о завершении профессиональной карьеры.
Win or lose, @PHXRisingFC stay together. Farewell @didierdrogba thank you for an AMAZING season. Can’t wait for next year #RisingAsOne #UpRising pic.twitter.com/eUsbUmThXp— Jake Anderson (@jwa1994) 9 ноября 2018 г.
Дрогба в разные годы выступал за такие клубы, как "Марсель", "Челси", "Галатасарай", "Шанхай Шеньхуа", "Монреаль Импакт" и другие. Последним его клубом был "Финикс Райзинг".
Дидье является лучшим бомбардиром в истории сборной Кот-д’Ивуара и лучшим бомбардиром среди иностранных игроков в истории "Челси". Также он занимает второе место по общему количеству голов, забитых за "Челси". Помимо этого, Дрогба стал первым в истории африканским игроком, кому удалось забить 100 голов в АПЛ.
С "Челси" он четыре раза выигрывал чемпионат Англии и Лигу чемпионов, а с "Галатасараем" становился победителем чемпионата Турции.
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