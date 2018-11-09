Воронов идёт вторым после короткой программы на Гран-при Японии, Алиев — третий

Японец Шома Уно, который этой зимой выиграл серебро Олимпийских игр, ожидаемо одержал победу в короткой программе на Гран-при Японии, который проходит в Хиросиме. Судьи несмотря на падение поставили ему высокие оценки — 92,49 балла. Второе место у россиянина Сергея Воронова, который заработал 91,37 баллов. Замкнул тройку лидеров ещё один наш фигурист Дмитрий Алиев (81,16).
Произвольные программы мужчины продемонстрируют завтра, 10 ноября.
Напомним, что ранее короткую программу среди спортивных пар выиграли россияне Наталья Забияко и Александр Энберт. В женском одиночном разряде лидером стала также наша соотечественница Елизавета Туктамышева.
Гран-при Японии продлится до 11 ноября.
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