Воронов идёт вторым после короткой программы на Гран-при Японии, Алиев — третий

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Воронов идёт вторым после короткой программы на Гран-при Японии, Алиев — третий

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Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

После выступлений спортивных пар и женщин в одиночном катании свои короткие программы представили мужчины.

Японец Шома Уно, который этой зимой выиграл серебро Олимпийских игр, ожидаемо одержал победу в короткой программе на Гран-при Японии, который проходит в Хиросиме. Судьи несмотря на падение поставили ему высокие оценки — 92,49 балла. Второе место у россиянина Сергея Воронова, который заработал 91,37 баллов. Замкнул тройку лидеров ещё один наш фигурист Дмитрий Алиев (81,16).

<p>Все результаты короткой программы на Гран-при Японии</p><p>Скриншот isuresults.com</p>

Произвольные программы мужчины продемонстрируют завтра, 10 ноября.

Напомним, что ранее короткую программу среди спортивных пар выиграли россияне Наталья Забияко и Александр Энберт. В женском одиночном разряде лидером стала также наша соотечественница Елизавета Туктамышева.

Гран-при Японии продлится до 11 ноября.

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