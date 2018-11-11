Ярче Загитовой и Медведевой. Почему Туктамышева главная фигуристка прямо сейчас

В 2015 году основной звездой фигурного катания была Елизавета Туктамышева. Её имя было на слуху — она стала чемпионкой мира и Европы. Однако потом произошёл большой спад... Такое бывает особенно у девочек в переходном возрасте. Как следствие, она провалила предолимпийский сезон, а затем и не смогла отобраться на сами Игры. Казалось, что рекордсменка Евгения Медведева и молодая звезда Алина Загитова теперь на многие годы будут лидерами и не оставят шансов уже никому. Но не тут то было.

Тренер 21-летней Туктамышевой Алексей Мишин отточил её фирменный тройной аксель, который одновременно усложнил и украсил программы. Этот прыжок появлялся в арсенале Лизы и в 2015 году, но, пожалуй, сейчас привнёс особую грацию в её выступления. Триумфальным было возвращение Лизы в Финляндии, где она выиграла турнир. Затем фигуристка произвела фурор на Гран-при Канады.

Фурор в Канаде и рекорды в Японии

Туктамышева чисто и уверенно откатала свои программы и обошла Евгению Медведеву. Лиза стала победительницей в Канаде, а Женя из-за ошибок и падения в короткой программе смогла подняться лишь на третью ступень пьедестала.

Но не только победой запомнилась Туктамышева на канадском Гран-при. Её показательный номер, где она предстала в образе бортпроводницы, произвёл настоящий фурор. В середине номера она сняла кофту, оставшись в нижнем белье. В Сети видео с этим эпизодом набрало много просмотров и стало очень обсуждаемым.

— Возвращаю мужчин в фигурное катание, — пошутила сама спортсменка по этому поводу.

Элемент с раздеванием даже стал некой фишкой. Сама фигуристка запустила флешмоб, где предложила повторить её элемент. И на это уже решились несколько американских фигуристов.

На Гран-при Японии Туктамышева заняла третье место, но обновила личные рекорды по количеству баллов в короткой программе (76,17), произвольной (76,17) и по общей сумме за два выступления (142,85).

Более того, благодаря тому, что Лиза попала в число призёров в Японии, она впервые с сезона-2014/15 года смогла гарантировать себе участие в финале Гран-при. Там же, вероятней всего, выступят Евгения Медведева и Алина Загитова. Звёзды Олимпийских игр в Пхёнчхане пока ещё не гарантировали себе участие в финале, но всё впереди. И это будет яркая борьба россиянок.

A lot of people call me a queen. Guys, it’s too much... I’m a simple girl. Just call me the empress. #empressoffigureskating pic.twitter.com/HCpoqFGbNi — Elizaveta Tuktamysheva (@TuktikLiza) 31 августа 2018 г.

Острый язык

Лиза блистает не только на льду, но и в социальных сетях. Недавно она уделала в колкости самого острого на язык спортсмена — волейболиста Алексея Спиридонова. За их спорами в "Твиттере" следили многие. А затем на вопрос фаната, с кем бы она хотела встретиться, фигуристка написала, что с президентом США.

— С Трампом, чтобы сказать, что надеру ему задницу в "Твиттере", — написала спортсменка.

Лиза, которая болеет за петербургский "Зенит", колко отвечает и по поводу московского "Спартака"...

Если только ФНЛ — Elizaveta Tuktamysheva (@TuktikLiza) 10 ноября 2018 г.

Как мы видим, Туктамышева вернулась в фигурное катание громко. И хочется, чтобы она сохранила своё лидерство и конкурентоспособность надолго. Ведь борьба в женском одиночном разряде становится ещё интереснее. Теперь все будут ждать не только противостояние Медведевой и Загитовой, но и яркую Туктамышеву.