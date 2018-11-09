Лера Кудрявцева похвасталась трогательным фото с дочкой и мужем-хоккеистом

Популярная телеведущая Лера Кудрявцева впервые за долгое время опубликовала семейную фотографию. Звезда телевидения и её муж Игорь Макаров, который является хоккеистом "Динамо", на руках держат свою дочку. Правда, лицо малышки закрыто стикерами в форме сердечек.

‍‍ Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 8 Ноя 2018 в 11:48 PST

Интересно, что 47-летняя звезда решила скрыть комментарии от своих подписчиков, которые были уверены, что она родила не сама, а прибегла к помощи суррогатного материнства.

Напомним, что Кудрявцева и Макаров находятся в браке с 2013 года. Летом этого года телеведущая подарила своему мужу-хоккеисту, который младше её на 16 лет, дочь Марию.