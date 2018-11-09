"Рома" интересуется 20-летним игроком ЦСКА Ахметовым

Итальянское издание II Tempo сообщает, что молодой хавбек московского ЦСКА Ильзат Ахметов попал в сферу интересов "Ромы". Директор римского клуба был впечатлён игрой 20-летнего хавбека в матче Лиги чемпионов, который состоялся в "Лужниках". Теперь российский футболист попал в список потенциальных трансферов.
Отметим, что Ахметов ярко проявил себя в матчах ЦСКА. Благодаря его уверенной игре главный тренер национальной сборной Станислав Черчесов вызвал его на предстоящие матчи с Германией и Швецией.
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