Неймар получает 375 тысяч евро за вежливое общение с журналистами

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Неймар получает 375 тысяч евро за вежливое общение с журналистами

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Стало известно, что 26-летний бразильский нападающий "Пари Сен-Жермена" Неймар получает 375 тысяч евро от клуба за определённые бонусы. Эти выплаты предусматривают соблюдение нескольких правил: вежливое общение с журналистами, пунктуальность и аплодисменты фанатам после каждого матча. Об этом сообщает французское издание France 2.

Для сравнения: другой бразилец ПСЖ Тьяго Силва за соблюдение этих правил получает 33 тысячи евро.

Напомним, что трансфер Неймара из "Барселоны" в ПСЖ стал самым дорогим в истории мирового футбола. Сумма сделки составила 222 миллиона евро.

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