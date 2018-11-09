Неймар получает 375 тысяч евро за вежливое общение с журналистами

Стало известно, что 26-летний бразильский нападающий "Пари Сен-Жермена" Неймар получает 375 тысяч евро от клуба за определённые бонусы. Эти выплаты предусматривают соблюдение нескольких правил: вежливое общение с журналистами, пунктуальность и аплодисменты фанатам после каждого матча. Об этом сообщает французское издание France 2.

Для сравнения: другой бразилец ПСЖ Тьяго Силва за соблюдение этих правил получает 33 тысячи евро.

Напомним, что трансфер Неймара из "Барселоны" в ПСЖ стал самым дорогим в истории мирового футбола. Сумма сделки составила 222 миллиона евро.