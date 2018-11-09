Мамаеву не разрешают общаться с Кокориным в СИЗО

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин продолжают находиться в СИЗО "Бутырка". Игрокам приходит множество писем. Так, в одном из них полузащитник "Краснодара" рассказал, что ему не удаётся общаться с Кокориным.

— У меня всё хорошо. С Сашей не удаётся общаться, — приводит слова Мамаева из письма издание News.ru.

Ранее сообщалось, что игрокам ограничили доступ в спортзал.

Напомним, что Кокорин и Мамаев после матча чемпионата России вместе отправились в Москву, где избили водителя телеведущей Первого канала и чиновника Дениса Пака.