Фанаты выбрали самый запоминающийся момент ЧМ-2018

По итогу голосования, которое состоялось в аккаунте ФИФА в "Твиттере", был определён лучший момент чемпионата мира в России.

Самым запоминающимся эпизодом мирового первенства стал хет-трик нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, который он оформил в ворота Испании. За него было отдано более 50% голосов.

Второе место занял гол игрока сборной Германии Тони Крооса в ворота Швеции, который он забил на последних минутах матча. За этот момент на мировом первенстве проголосовали 24%.

На третьем месте расположился дубль форварда сборной Уругвая Эдинсона Кавани, который тот забил Португалии в матче 1/8 финала.

️ These 4 have some great Sochi #WorldCup memories, but which is your favourite?



@ToniKroos & his last-gasp winner

@Cristiano's unforgettable hat-trick

@ECavaniOfficial, whose brace eliminated Portugal

Paolo Guerrero helping see Peru fans head home with a win — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 8 ноября 2018 г.

Напомним, что чемпионат мира по футболу состоялся этим летом в России. Матчи мирового первенства приняли 11 городов. Победителем стала Франция.