Фанаты выбрали самый запоминающийся момент ЧМ-2018

Читайте также

Фанаты выбрали самый запоминающийся момент ЧМ-2018

1008

Фото: РИА Новости/Нина Зотина 

По итогу голосования, которое состоялось в аккаунте ФИФА в "Твиттере", был определён лучший момент чемпионата мира в России.

Самым запоминающимся эпизодом мирового первенства стал хет-трик нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, который он оформил в ворота Испании. За него было отдано более 50% голосов.

Второе место занял гол игрока сборной Германии Тони Крооса в ворота Швеции, который он забил на последних минутах матча. За этот момент на мировом первенстве проголосовали 24%.

На третьем месте расположился дубль форварда сборной Уругвая Эдинсона Кавани, который тот забил Португалии в матче 1/8 финала.

Напомним, что чемпионат мира по футболу состоялся этим летом в России. Матчи мирового первенства приняли 11 городов. Победителем стала Франция.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×