Не хватило полбалла. Фигуристка Туктамышева взяла бронзу на Гран-при Японии

В Японии завершился этап Гран-при NHK Trophy. На соревнованиях в Хиросиме лучшими оказались две фигуристки из Страны восходящего солнца. Россиянка Елизавета Туктамышева уступила второму месту 0,45 балла, расположившись на третьей строчке.
Напомним, что после короткой программы Туктамышева лидировала. Она успешно исполнила фирменный тройной аксель и расположилась на промежуточной первой строчке. Однако в произвольной программе японка Рика Кихира, одержавшая в итоге победу, дважды чисто исполнила тот же тройной аксель.
Гран-при
4-й этап
NHK Trophy
Хиросима, Япония
Женщины
Итоговое положение:
- Рика Кихира (Япония) — 224,31
- Сатоко Мияхара (Япония) — 219,47
- Елизавета Туктамышева (Россия) — 219,02
- Маи Михара (Япония) — 204,20
- Мэрайя Белл (США) — 198,96
- Лим Ын Су (Южная Корея) — 196,31
- Алена Леонова (Россия) — 194,15
- Кортни Хикс (США) — 178,07
- Мария Сотскова (Россия) — 176,99
- Мэ Беренис Мейте (Франция) — 162,58
- Анжела Ван (США) — 159,36
- Кайлани Крейн (Австралия) — 154,22
- Популярные
- По времени