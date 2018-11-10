Не хватило полбалла. Фигуристка Туктамышева взяла бронзу на Гран-при Японии

На золотой и серебряной ступенях пьедестала оказались представительницы страны-хозяйки.

В Японии завершился этап Гран-при NHK Trophy. На соревнованиях в Хиросиме лучшими оказались две фигуристки из Страны восходящего солнца. Россиянка Елизавета Туктамышева уступила второму месту 0,45 балла, расположившись на третьей строчке.

Напомним, что после короткой программы Туктамышева лидировала. Она успешно исполнила фирменный тройной аксель и расположилась на промежуточной первой строчке. Однако в произвольной программе японка Рика Кихира, одержавшая в итоге победу, дважды чисто исполнила тот же тройной аксель.

Гран-при

4-й этап

NHK Trophy

Хиросима, Япония

Женщины

Итоговое положение: