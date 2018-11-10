А где Хабиб? В Музее мадам Тюссо появился восковой Конор

Известный на весь мир музей восковых фигур мадам Тюссо пополнился новым экспонатом. Там появилась статуя ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора.
Photos: Conor McGregor figure revealed at @MadameTussauds New York : Cindy Ord/Getty Images @TheNotoriousMMA pic.twitter.com/bqpbSjYk83— Mike Fridley (@mikefridley) 8 ноября 2018 г.
Макгрегор стал вторым бойцом ММА, чья фигура есть в музее. Первооткрывателем в этом плане был бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Чак Лидделл.
Напомним, что Конор Макгрегор проиграл "бой века" Хабибу Нурмагомедову на турнире UFC 229, который состоялся в начале октября в Лас-Вегасе.
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