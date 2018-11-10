А где Хабиб? В Музее мадам Тюссо появился восковой Конор

Бывший ирландский чемпион стал вторым представителем смешанных единоборств, чью фигуру установили в знаменитом музее.

Известный на весь мир музей восковых фигур мадам Тюссо пополнился новым экспонатом. Там появилась статуя ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора.

Макгрегор стал вторым бойцом ММА, чья фигура есть в музее. Первооткрывателем в этом плане был бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Чак Лидделл.

Напомним, что Конор Макгрегор проиграл "бой века" Хабибу Нурмагомедову на турнире UFC 229, который состоялся в начале октября в Лас-Вегасе.