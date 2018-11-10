Остановите эту машину! "Урал" одержал третью победу подряд, обыграв "Оренбург"

Екатеринбургский клуб сделал очередной скачок вверх по турнирной таблице Российской премьер-лиги.

В чемпионате России по футболу стартовал 14-й тур. В пятничном матче тульский "Арсенал" уверенно обыграл махачкалинский "Анжи", а субботнюю программу игрой в Екатеринбурге открывали "Урал" и "Оренбург". Обе команды подошли к этому туру с похожими результатами, выиграв последние матчи в Кубке и чемпионате страны.

Однако в этой игре чья-то серия побед обязательно должна была прерваться. Если бы случилась ничья, то у обеих команд сразу. Однако победителя игра всё же выявила. Ими стали хозяева — екатеринбургский "Урал".

Благодаря дублю болгарина Николая Димитрова, который отличается уже в третьей игре подряд, "Урал" одержал победу со счётом 2:1 и догнал "Оренбург", "Спартак" и "Рубин" по очкам, а по дополнительным показателям — обошёл. Долгое время уральцы вели с минимальным счётом 1:0, а в конце игры случилось сразу два гола.

На 86-й минуте Димитров оформил дубль, а на 89-й Бегич отквитал один гол. Однако на итоговом результате этот обмен уколами никак не сказался: "Урал" победил, набрал три очка и поднялся в турнирной таблице аж на шестое место.

"Урал" не проигрывает уже больше месяца — с шестого октября. Впереди — действующий чемпион "Локомотив", победная серия которого составляет уже пять игр.

РПЛ, 14-й тур.

"Урал" — "Оренбург" — 2:1

Гол: Димитров 31', 86' (1:0, 2:0), Бегич 89' (2:1).

Турнирная таблица: