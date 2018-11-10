Гнутся шведы. Сборная России — в шаге от победы в Кубке Карьяла

Трофей уже сегодня может достаться команде Ильи Воробьёва, если Финляндия победит Чехию.

Сборная России по хоккею продолжает побеждать на первом этапе Еврохоккейтура. После уверенной победы над финнами на этот раз биты были шведы. Россияне выиграли со счётом 4:1, дубль оформил молодой нападающий Андрей Кузьменко, ещё одну шайбу забросил капитан команды Евгений Кетов, а в концовке уже в пустые ворота забил Андрей Локтионов.

В первом периоде команды голов не забили, в третьем — Россия выиграл 2:1, но один из голов был забит без сопротивления. А результат определил второй игровой отрезок, в котором россияне забросили дважды, ни разу не пропустив.

Кубок Карьяла



Второй период: как это было pic.twitter.com/E2N1GG8HEw — Хоккей России (@russiahockey) 10 ноября 2018 г.

После двух побед в двух матчах у сборной России шесть очков. У Швеции после такого же количества игр — три. Сегодня вечером игру второго тура между собой проведут сборные Чехии и Финляндии. Если финны победят, то сборная России досрочно станет победителем Кубка Карьяла. В ином же случае всё решится в очном матче между россиянами и чехами, который пройдёт завтра, 11 ноября.

Еврохоккейтур. 1-й этап.

Швеция — Россия — 1:4

Голы: Кузьменко 31', 51' (0:1, 1:3), Кетов 39' (0:2), Лилья 46' (1:2), Локтионов 59' (1:4).