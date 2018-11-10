Гнутся шведы. Сборная России — в шаге от победы в Кубке Карьяла

Сборная России по хоккею продолжает побеждать на первом этапе Еврохоккейтура. После уверенной победы над финнами на этот раз биты были шведы. Россияне выиграли со счётом 4:1, дубль оформил молодой нападающий Андрей Кузьменко, ещё одну шайбу забросил капитан команды Евгений Кетов, а в концовке уже в пустые ворота забил Андрей Локтионов.
В первом периоде команды голов не забили, в третьем — Россия выиграл 2:1, но один из голов был забит без сопротивления. А результат определил второй игровой отрезок, в котором россияне забросили дважды, ни разу не пропустив.
Кубок Карьяла— Хоккей России (@russiahockey) 10 ноября 2018 г.
Второй период: как это было pic.twitter.com/E2N1GG8HEw
После двух побед в двух матчах у сборной России шесть очков. У Швеции после такого же количества игр — три. Сегодня вечером игру второго тура между собой проведут сборные Чехии и Финляндии. Если финны победят, то сборная России досрочно станет победителем Кубка Карьяла. В ином же случае всё решится в очном матче между россиянами и чехами, который пройдёт завтра, 11 ноября.
Еврохоккейтур. 1-й этап.
Швеция — Россия — 1:4
Голы: Кузьменко 31', 51' (0:1, 1:3), Кетов 39' (0:2), Лилья 46' (1:2), Локтионов 59' (1:4).
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