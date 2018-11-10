"Крылья" подарили победу "Ахмату" в Самаре

Самарцы и грозненцы выдали обоюдоострую игру с большим количеством моментов, но всё решила ошибка.

Субботнюю программу матчей 14-го тура РПЛ продолжили "Крылья Советов" и "Ахмат". Игра в Самаре получилась насыщенной опасными моментами. Обе команды по ходу сезона сменили тренеров: самарцев возглавил Миодраг Божович, грозненцев — Рашид Рахимов. После этих перестановок клубы заметно встряхнулись, и это было особенно заметно в игре.

"Крылья" начали оправдывать название и регулярно лететь в атаке, но и "Ахмат" в обороне отсиживался. Именно у грозненской команды возник самый яркий момент в первом тайме: нападающий Магомед Митришев убежал ото всех с середины поля, прокинул мяч мимо вратаря, но не успел отправить его в ворота — помешал подоспевший защитник. А произошло это после ошибки самарцев в центре поля: Митришев перехватил поперечную передачу.

Во втором тайме обе команды продолжили стараться забить. Сначала это удалось "Ахмату": на 64-й минуте встречи счёт открыл бразилец Раванелли Феррейра. Однако не прошло и пяти минут, как на табло зажглась и вторая единица — счёт сравнял Максим Канунников.

А уже ближе к концу поединка самарские футболисты наступили на те же грабли, что и в первом тайме, но на этот раз последствия оказались фатальными. Румынский полузащитник Паул Антон возле своих ворот решил отдать поперечную передачу, не рассчитав траекторию полёта, и мяч прилетел к Олегу Иванову, который просто не мог проигнорировать такой подарок судьбы — 1:2 в пользу "Ахмата".

Убитыми собственной ошибкой самарцы до конца игры не сумели создать больше ни одного опасного момента, чтобы сравнять счёт, и в итоге проиграли.

1:2 — "Ахмат" вырывает у "Крыльев" важную победу и сравнивается по очкам с целым рядом команд: "Спартаком", "Оренбургом", "Рубином" и "Уралом". Только москвичам и казанцам в этом туре ещё предстоит сыграть.

РПЛ, 14-й тур.

"Крылья Советов" — "Ахмат" — 1:2

Голы: Раванелли 64' (0:1), Канунников 69' (1:1), Иванов 81' (1:2).

Турнирная таблица: