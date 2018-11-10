Бело-голубая тоска. "Динамо" третий матч подряд сыграло 0:0

На этот раз безголевой поединок выдался с "Ростовом", который упустил шанс догнать лидеров.

У "Динамо" в этом сезоне проблемы. В последних матчах — с голами. К игре с "Ростовом" москвичи подошли с двумя нулевыми результатами подряд, забив за последние восемь матчей всего дважды. Из-за этого команда спустилась вплотную к зоне переходных матчей, но риска опуститься туда в этом туре у динамовцев не было.

У "Ростова" в этом сезоне другие задачи. Ростовчане долгое время шли в лидирующей тройке, а сейчас пытаются туда вернуться. Для этого нужно побеждать, а в ярком южном дерби с "Краснодаром" подопечные Валерия Карпина довольствовались лишь ничьей.

Однако, несмотря на то что многое стояло на кону и для тех, и для других, игра получилась не самой увлекательной, особенно с точки зрения забитых мячей. Команды так и не сумели поразить ворота друг друга. "Ростов" во второй раз подряд сыграл вничью, а "Динамо" — в третий, причём все эти матчи завершились с одинаковым счётом 0:0.

РПЛ, 14-й тур.

"Ростов" — "Динамо" — 0:0