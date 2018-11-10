"Формула-1": Хэмилтон испортил Сироткину квалификацию и взял поул в Бразилии

Россиянин мог побороться за более высокую позицию, но на его пути неожиданно встал пятикратный чемпион мира.

Борьба за титул чемпиона мира в "Формуле-1" завершилась досрочно. Льюис Хэмилтон в пятый раз завоевал корону и официально поднялся на Олимп мира автоспорта. Однако до конца сезона остались ещё две гонки и интриги в них весьма локальны: кто выиграет Кубок конструкторов, кто займёт третье место в чемпионате, как завершатся противостояния внутри команд и кто же поднимется на первую ступень пьедестала на автодромах в Бразилии и Объединённых Арабских Эмиратах?

Бразильский этап на автодроме Интерлагос считается одним из самых легендарных в "Формуле-1". Помимо самой конфигурации трассы, которая включает рельефные разнообразия, и короткого круга, который проходится за минуту с небольшим, бразильский автодром долгое время принимал финальные гонки сезона. Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо, который объявил об уходе из "Королевских гонок" после этого сезона, именно здесь завоевал оба своих титула, но ни разу Гран-при Бразилии не выигрывал. Кроме того, именно здесь начинал свой чемпионский путь Льюис Хэмилтон: он вырвал титул из рук Фелипе Массы, который целых 38 секунд после финиша гонки в 2008 году формально был чемпионом мира.

На этой квалификации пока не произошло никаких событий, претендующих на то, чтобы остаться в истории. Однако локальные ситуации, вызвавшие резонанс, всё же были. Российский пилот команды Williams Сергей Сироткин не только победил своего партнёра Лэнса Стролла, но и прошёл во второй сегмент. Более того, россиянин мог побороться и там, однако ему неожиданно помешал пятикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон. Британец не ушёл с траектории во время быстрого круга Сироткина, из-за чего россиянин был вынужден сбросить скорость, а времени для второй попытки у него уже не оставалось. В итоге россиянин остался на 15-м месте. Тем не менее из-за штрафов впереди стоящих гонщиков он будет стартовать с 14-го места.

В решающем сегменте доминирующему весь сезон англичанину помешать тоже никто не мог. Немец Себастьян Феттель занял уже привычное для себя второе место, финн Валттери Боттас выиграл битву за третье место у своего соотечественника Кими Райкконена. А Хэмилтон опередил их всех, попутно установив новый рекорд трассы.

Гран-при Бразилии 2018

Автодром имени Жозе Карлуса Пасе, Сан-Паулу

Квалификация

Топ-10

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — 1.07,281

2. Себастьян Феттель ("Феррари") +0,093

3. Валттери Боттас ("Мерседес") +0,160

4. Кими Райкконен ("Феррари") +0,175

5. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,497

6. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") +0,499

7. Маркус Эрикссон ("Заубер") +1,211

8. Шарль Леклер ("Заубер") +1,211

9. Ромен Грожан ("Хаас") +1,236

10. Пьер Гасли ("Торо Россо") +1,748

Выбыли после второго сегмента:

11. Кевин Магнуссен ("Хаас")

12. Серхио Перес ("Форс-Индия")

13. Эстебан Окон ("Форс-Индия")

14. Нико Хюлькенберг ("Рено")

15. Сергей Сироткин ("Уильямс")

Выбыли после первого сегмента:

16. Карлос Сайнс-младший ("Рено")

17. Брендон Хартли ("Торо Россо")

18. Фернандо Алонсо ("Макларен")

19. Ланс Стролл ("Уильямс")

20. Стоффель Вандорн ("Макларен")