Боец UFC проигрывал бой по очкам, но спас ударом на последней секунде — видео

Боец Яир Родригес победил Чан Сон Джона в главном бою вечера UFC Fight Night 139 в Денвере. 26-летний мексиканец нокаутировал 31-летнего корейца ударом локтем на последней секунде поединка.
HOW DO YOU LAND THIS?!?!?!?! OH MY @PanteraUFC!!! #UFCDenver pic.twitter.com/CJx9dMpg0h— UFC (@ufc) 11 ноября 2018 г.
OH MY GOODNESS YAIR RODRIGUEZ WITH SECONDS LEFT!!!! WOW!!!#UFCDenver PanteraUFC pic.twitter.com/m5wAWAQ7VD #ufc #mma— PaidinBloodAthletics (@GetPaidinBlood) 11 ноября 2018 г.
Причём по судейским запискам бой должен был выиграть кореец — он не раз мог нокаутировать соперника.
BIG right hand by TKZ wobbles Rodriguez, but he survives! #UFCDenver pic.twitter.com/rOwOkNLKg5— UFC (@ufc) 11 ноября 2018 г.
Поклонники UFC уже назвали нокаут лучшим в году и одним из самых невероятных в истории промоушена.
Следующим соперником Родригеса может стать россиянин Забит Магомедшарипов, который одержал 12 побед подряд в смешанных единоборствах, из них четыре — в UFC.
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