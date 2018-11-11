Боец UFC проигрывал бой по очкам, но спас ударом на последней секунде — видео

Боец Яир Родригес победил Чан Сон Джона в главном бою вечера UFC Fight Night 139 в Денвере. 26-летний мексиканец нокаутировал 31-летнего корейца ударом локтем на последней секунде поединка.

Причём по судейским запискам бой должен был выиграть кореец — он не раз мог нокаутировать соперника.

Поклонники UFC уже назвали нокаут лучшим в году и одним из самых невероятных в истории промоушена.

Следующим соперником Родригеса может стать россиянин Забит Магомедшарипов, который одержал 12 побед подряд в смешанных единоборствах, из них четыре — в UFC.