Американские футболисты устроили массовую драку во время матча — видео

Игра двух университетов — Айовы и Бэйлора (штат Техас) — прервалась из-за потасовки с участием нескольких десятков игроков с обеих сторон. Заметим, что играли они в американский, а не европейский футбол, так что били друг друга по шлемам.

Сначала вне поля завязалась одна драка: после того как футболисты "Бэйлора" выкинули игрока соперников прямиком в тележку со льдом, стоявшую рядом со скамейкой запасных. А в следующем моменте снова что-то не поделили, и пришло время ударов по лицу из-за спин судей. На поле пришлось выбежать полицейским.

Несколько футболистов были изгнаны с поля после разбирательств. "Айова" в итоге победила — 28:14.

Американские футбол колледжей изобилует довольно странными событиями. Например, в другом матче дня на поле выехала повозка и потеряла одного из пассажиров.