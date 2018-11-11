Аршавин сыграл прощальный матч

Андрей Аршавин сыграл 40 минут за "Кайрат" в матче последнего тура чемпионата Казахстана против карагандинского "Шахтёра". Начал встречу он на скамейке запасных, но во втором тайме вышел и провёл почти половину игры, которая стала для него последней за команду. Матч закончился со счётом 0:0, "Кайрат" стал вице-чемпионом страны и будет участвовать в следующем году в Лиге Европы.

Остаётся неясным, прощальный ли это матч для Аршавина в карьере. Ранее Аршавин заявил, что не планирует переходить в другой клуб после "Кайрата". В то же время, по информации Лайфа, свою легенду ещё в прошлом году хотел вернуть к себе "Зенит". Впрочем, с тех пор в петербургском клубе многое изменилось — но вероятность такого сценария остаётся и сейчас.

В пользу версии продолжения карьеры высказался и сам казахстанский клуб:

— Сегодня Андрей Аршавин провёл последний матч за клуб, попрощался с болельщиками и партнёрами по команде. Хотелось бы уточнить, что он завершил карьеру именно в "Кайрате". О завершении карьеры профессионального футболиста после прощального матча Аршавин не объявлял, — цитирует ТАСС пресс-службу "Кайрата".