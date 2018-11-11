Хоккейная сборная России крупно проиграла чехам, но выиграла Кубок Карьяла

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Хоккейная сборная России крупно проиграла чехам, но выиграла Кубок Карьяла

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Дерутся Ян Коларж и Антон Слепышев. Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

В последнем матче турнира нынешний тренер СКА Илья Воробьёв проиграл бывшему наставнику петербуржцев Милошу Ржиге 2:5.

Россияне дважды выходили вперёд в счёте благодаря Кириллу Капризову и Алексею Василевскому и на первый перерыв уходили со счётом 2:1 в свою пользу.

Однако во втором периоде Доминик Кубалик фактически в одиночку вытащил чехов, оформив дубль за 12 минут.

На последних минутах подопечные Ильи Воробьёва играли без вратаря в попытке сравнять счёт, но в итоге пропустили две шайбы подряд, уступив 2:5.

Поражение не помешало россиянам выиграть первый этап Евротура в Финляндии. У России шесть очков, у шведов и финнов в преддверии очного матча по три. Учитывая, что обе северные сборные наши обыграли, они уже вчера гарантировали себе трофей.

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