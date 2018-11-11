"Краснодар" одержал разгромную победу над "Енисеем"

Кубанский клуб на своём стадионе победил подопечных Дмитрия Аленичева, забив три безответных гола.

"Краснодар" обыграл "Енисей" со счётом 3:0 в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги. Голами отличились Юрий Газинский, Виктор Классон и Шарль Каборе.

Благодаря этой победе "быки" вернули себе вторую строчку в турнирной таблице чемпионата страны. Теперь у них 26 очков. Красноярский же клуб продолжает оставаться аутсайдером с шестью очками.

Отметим, что изначально эта встреча должна была состояться в Красноярске, но в последний момент клубы решили поменяться кругами из-за морозной погоды.

РПЛ. 14-й тур.

"Краснодар" — "Енисей" — 3:0.

Голы: Газинский, 60' (1:0), Классон, 70' (2:0), Каборе, 85' (3:0).