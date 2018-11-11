"Локомотив" тормозит. Сёмин не смог переиграть Бердыева и упустил второе место

В важнейшем с турнирной точки зрения матче 14-го тура чемпионата России железнодорожники не смогли продолжить победное шествие по РПЛ и "отмазаться" за разгром в Порту. Матч в Казани против "Рубина" завершился нулевой ничьей.

Игра в Казани в 7 градусов мороза ожидаемо была оборонительной и осторожной. У "Локомотива" на острие атаки пытался засветиться вернувшийся после травмы Смолов, но братья Миранчуки найти его так и не смогли, пока Фёдора не заменил Сёмин. Русский Майкл Джордан руку Сёмину пожал, но все метров 50 до своего места на скамейке провёл в матерном монологе. Кто его *** [достал], было понятно не совсем. Вероятно, российский форвард был недоволен самим собой.

Это было в середине второго тайма, и к тому времени "Рубин" уже ощутимо владел преимуществом по голевым моментам. Если в борьбе за территорию весь первый тайм "Локо" был предпочтительнее, то после перерыва подопечные Курбана Бердыева стали мало-помалу подбираться к голу. После одного из стандартов и атаки вторым темпом один перед воротами остался Азмун, но переиграть Гилерме ударом в угол не смог. Через несколько минут после очередного штрафного пытался перекинуть вратаря Бухаров, но русский бразилец прыгает высоко.

Сёмин, на днях выпустивший интересную книгу о происходящем в клубе, ввёл в игру Эдера, но кардинальных изменений не произошло. За счёт индивидуальных действий пытался решить момент Антон Миранчук, красиво приняв мяч и пробив в развороте, но мяч пошёл в сторону. Бердыев тоже хотел выиграть — в эфир прорывались его нервные реплики в адрес своих: "Что ты делаешь?"

В добавленное время отличиться могли обе команды, но в итоге привычная для встреч с участием казанцев ничья.

Для "Локомотива" матч был важнейшим с точки зрения погони за "Зенитом", ведь петербуржцы вполне могли потерять очки в гостевой игре с ЦСКА, а "Краснодар" разгромил "Енисей". Но после пяти побед подряд и десяти матчей с забитыми голами пришлось довольствоваться нулевой ничьей — Бердыев умеет ломать любые серии. Чемпионы России уступают второе место в Премьер-лиге, надеясь, что лидер сегодня в Москве потеряет ещё больше очков.

Чемпионат России. 14-й тур

"Рубин" — "Локомотив" — 0:0

Турнирное положение:

1. "Зенит" — 31 очко (13 матчей)

2. "Краснодар" — 26 (14)

3. "Локомотив" — 25 (14)

4. "Ростов" — 23 (14)

5. ЦСКА — 20 (13)

6. "Рубин" — 20 (14)