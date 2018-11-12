УЕФА намерен перенести матчи Лиги чемпионов на выходные дни

Данное решение связано с возможным созданием нового турнира, который планируется проводить без участия УЕФА.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен перенести матчи Лиги чемпионов со вторника и среды на выходные. В будни же будут проводить свои матчи национальные сборные. Об этом сообщает испанское издание AS. Причиной такого решения стало то, что за спиной у УЕФА собираются создать суперлигу. Это закрытый турнир для топ-клубов, который, по мнению создателей, к 2021 году заменит Лигу чемпионов.

В свою очередь президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что футболисты, которые сыграют в суперлиге, будут отстранены от чемпионатов мира и Европы.

Напомним, что новость о создании суперлиги появилась ещё несколько лет назад. В неё должны войти такие топ-клубы, как "Реал", "Барселона", "Манчестер Юнайтед", "Бавария" и другие команды.