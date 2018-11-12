"Гимн России пели только в раздевалке". Хоккеист — о триумфе на Кубке вызова

В финале наша сборная U17 уступала Финляндии со счётом 0:1, но смогла отыграться и забить две шайбы. Как итог — важный трофей достался России.

В воскресенье юниорская сборная России одержала победу на Мировом кубке вызова, который проходил в канадском городе Сент-Джон. Этот турнир считается неофициальным чемпионатом мира. Для нашей страны победа на турнире такого уровня — большое достижение. Всего россияне выигрывали кубок пять раз. Последняя победа была в 2014 году.

Рекордсменами по количеству титулов являются канадские сборные, которые представляют на Кубке вызова сразу несколько команд из разных провинций. У них 14 побед.

Интересно, что наша национальная сборная (не считая возраст) за последние четыре года выигрывала только золото на Олимпиаде в Пхёнчхане и вот теперь на этом Кубке вызова. Поэтому данная победа юных хоккеистов имеет особенное значение.

Сборная России U17 забросила в финальном матче две трудовых шайбы и стала победителем престижного Мирового Кубка вызова.



Атмосфера на арене «Харбор Стейшн» и эмоции чемпионов — все в этом видео: pic.twitter.com/mEu0xacyrl — Хоккей России (@russiahockey) 11 ноября 2018 г.

Перед вылетом в Торонто хоккеист юниорской сборной Артём Грушников уделил немного времени Лайфу и ответил на вопросы об исторической победе в Канаде.

— Артём, поделись, пожалуйста, своими эмоциями о победе на Кубке вызова!

— Мои эмоции, честно говоря, не передать словами! Это было что-то с чем-то! Для меня это первая такая важная победа на международной арене.

— Кто первым поздравил?

— Первым был наш тренер, а так, конечно, родные сразу же поздравили.

— На канадских трибунах были российские болельщики?

— Наших болельщиков было немного. Только местные сделали плакаты и некоторые надели атрибутику сборной России. Но вообще хочу поблагодарить всех тех, кто поддерживал нас и болел за нас. Спасибо большое! Это было очень приятно!

— Какой матч оказался самым сложным для вас?

— На таком турнире каждая игра сложная. Пожалуй, самым трудным был финальный матч с Финляндией. Проигрывая со счётом 0:1, наша команда собралась и выиграла этот матч.

— Расскажи, пожалуйста, кому из ребят пришла идея включить гимн в раздевалке и исполнить его всем вместе там?

— Почему-то, когда мы были ещё на льду, гимн России не включили, и ребята решили его всё равно спеть, пусть и в раздевалке!

Эти парни играют в хоккей примерно в миллион раз лучше, чем поют. Но и то, и другое они делают с душой. Юниорская сборная России U17 - победитель @HC_WU17 2018 года! pic.twitter.com/8S8MmP2Zt6 — Хоккей России (@russiahockey) 11 ноября 2018 г.

— Сам город Сент-Джон успели посмотреть?

— Да, и, кстати, Сент-Джон показался очень уютным городом. Лично мне там понравилось. Он хоть и не слишком большой, но комфортный для жизни.