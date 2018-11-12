Игрок ЦСКА Ахметов не поможет сборной России в матчах с немцами и шведами

20-летний полузащитник получил травму в матче чемпионата России против петербургского "Зенита".

Как сообщила пресс-служба сборной России по футболу в "Твиттере", Ильзат Ахметов не поможет команде в предстоящих встречах с Германией и Швецией. Футболист ЦСКА получил травму в матче с "Зенитом".

В связи с полученной травмой полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов пропустит ноябрьский сбор национальной сборной России.

Здоровья! pic.twitter.com/3JErhgdu5m — Сборная России (@TeamRussia) 12 ноября 2018 г.

Напомним, что сбор подопечные Станислава Черчесова начнут уже сегодня. Футболисты ближе к вечеру соберутся на базе в Новогорске. 15 ноября в Лейпциге состоится товарищеский матч с Германией, а 20 ноября — игра в рамках Лиги наций со Швецией в Сольне.