Игрок ЦСКА Ахметов не поможет сборной России в матчах с немцами и шведами

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Игрок ЦСКА Ахметов не поможет сборной России в матчах с немцами и шведами

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20-летний полузащитник получил травму в матче чемпионата России против петербургского "Зенита".

Как сообщила пресс-служба сборной России по футболу в "Твиттере", Ильзат Ахметов не поможет команде в предстоящих встречах с Германией и Швецией. Футболист ЦСКА получил травму в матче с "Зенитом".

Напомним, что сбор подопечные Станислава Черчесова начнут уже сегодня. Футболисты ближе к вечеру соберутся на базе в Новогорске. 15 ноября в Лейпциге состоится товарищеский матч с Германией, а 20 ноября — игра в рамках Лиги наций со Швецией в Сольне.

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