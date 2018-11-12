Футболист Владимир Габулов объявил о завершении карьеры

Важное заявление бывший вратарь сборной России сделал на своей странице в "Инстаграме".

35-летний голкипер Владимир Габулов завершил профессиональную карьеру футболиста.

— Это были счастливые 19 лет. Я выступал за разные клубы и достиг определённых результатов. Искренне могу сказать, что в каждом матче я отдавал себя полностью и всегда получал удовольствие от занятия любимым делом, — написал Габулов в своей социальной сети. — Закончить карьеру в 35 лет в статусе чемпиона Бельгии и игрока сборной России после успешного чемпионата мира — это лучший момент для меня.

Также он поблагодарил всех своих напарников по команде и болельщиков.

Напомним, что ранее о завершении профессиональной карьеры также объявил и Андрей Аршавин. Вчера он провёл свой последний матч.