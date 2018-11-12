Подстава для Черчесова, горе Рианчо и ругательства Смолова. Итоги 14-го тура РПЛ

14-й тур чемпионата России был холодным и даже немного мрачным, но и в нём хватило значимых событий: "Краснодар" и ЦСКА оживили интригу в чемпионате, а тренер "Спартака" Рианчо снова удивлял речевыми оборотами.

Черчесов лишается сборников

Главный матч тура ЦСКА — "Зенит" (2:0) ознаменовался не только поражением лидера и обострением борьбы за золото, но и травмами двух игроков сборной аккурат перед поездкой в Германию и Швецию. В начале второго тайма с поля на носилках унесли Ильзата Ахметова, а через 20 минут на одной ноге упрыгал в подтрибунное помещение Артём Дзюба, главная ударная сила сборной. Учитывая то, что до этого Черчесов уже потерял Фернандеса, решающий матч Лиги наций наверняка будет непростым.

Рианчо продолжает жечь

Рауль Рианчо, который вот-вот покинет пост тренера "Спартака", проиграл матч 15-й команде лиги, "Уфе". Но снова выдал огнедышащую пресс-конференцию. По ним он за три недели уже стал чемпионом. После "Уфы" журналисты задали испанцу следующий вопрос: "У вас хорошее настроение, но "Спартак" недалеко от зоны вылета. Разве это не позор?"

— Позор будет, если я завтра разобьюсь в самолёте. Скорее даже горе. "Спартак" играет в Кубке России и Лиге Европы, там хорошие шансы. В чемпионате ещё многое впереди, еврозона недалеко. Если вы думаете, что я буду плакать — я не буду этого делать. Рауль Рианчо, тренер "Спартака"

Возвращение Смолова

Фёдор Смолов после месячного восстановления вернулся в обойму "Локомотива" и даже вышел в стартовом составе на матч с "Рубином" (0:0). Никакой субъективной оценки, только факты о его выступлении:

Удары: 1 (заблокирован)

Касания мяча: 28 (меньше, чем у Гилерме, и меньше всех в стартовом составе)

Потери мяча: 3

Попытки обводок: 0 (у команды — 16)

В итоге Смолова заменили во втором тайме, а весь путь от поля до скамейки он провёл складывая в замысловатые фразы матерные слова, которые легко читались по губам.

В общем, пока у Смолова не идёт. Но по крайней мере он вернулся, и теперь остаётся повторить дежурную фразу о том, что хотелось бы увидеть и возвращение его игры на прошлогодний уровень до наступления зимнего перерыва.

"Краснодар" всё ближе к титулу

"Краснодар" дома разгромил "Енисей" (3:0) и подобрался на расстояние 5 очков к лидеру чемпионата "Зениту". Ранее южная команда никогда не завершала первый круг сезона так близко к первому месту (до экватора остался один тур). Сейчас команда Мурада Мусаева движется по графику сезона-2014/15, когда после 14-го тура она была второй в 8 баллах от "Зенита" и в итоге стала третьей, проиграв в борьбе за Лигу чемпионов ЦСКА лишь по дополнительным показателям. Три последних сезона краснодарцы стабильно завершали на 5−7-м местах на расстоянии 8−10 очков от лидера. Значит ли это, что в следующем году "быки" наконец-то проломят забор, отделяющий их от Лиги чемпионов? В неё попадают от России все призёры, третья команда — в квалификацию.

Ну и в качестве бонуса — два эффектных гола "Краснодара" во вчерашней игре с "Енисеем".

Все результаты 14-го тура

Приход зимы и морозов в большинство российских регионов сказался и на посещаемости, и на результативности. Было забито лишь 15 мячей, половина команд порадоваться голу в этот уик-энд не смогли. Людей на футбол также стало ходить меньше: чуть больше 10 тысяч благодаря поклонникам "Спартака" было в Уфе, а подтянули показатель южные команды — "Краснодар", на который пришло 15 тысяч человек, и "Ростов" (27 тысяч).

Арсенал — Анжи — 2:0

Урал — Оренбург — 2:1

Крылья Советов — Ахмат — 1:2

Ростов — Динамо — 0:0

Уфа — Спартак — 2:0

Рубин — Локомотив — 0:0

Краснодар — Енисей — 3:0

ЦСКА — Зенит — 2:0

Турнирная таблица