Подстава для Черчесова, горе Рианчо и ругательства Смолова. Итоги 14-го тура РПЛ

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Подстава для Черчесова, горе Рианчо и ругательства Смолова. Итоги 14-го тура РПЛ

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Новоиспечённого игрока сборной России Ильзата Ахметова уносят на носилках в матче ЦСКА - "Зенит". Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

14-й тур чемпионата России был холодным и даже немного мрачным, но и в нём хватило значимых событий: "Краснодар" и ЦСКА оживили интригу в чемпионате, а тренер "Спартака" Рианчо снова удивлял речевыми оборотами.

Черчесов лишается сборников

Главный матч тура ЦСКА — "Зенит" (2:0) ознаменовался не только поражением лидера и обострением борьбы за золото, но и травмами двух игроков сборной аккурат перед поездкой в Германию и Швецию. В начале второго тайма с поля на носилках унесли Ильзата Ахметова, а через 20 минут на одной ноге упрыгал в подтрибунное помещение Артём Дзюба, главная ударная сила сборной. Учитывая то, что до этого Черчесов уже потерял Фернандеса, решающий матч Лиги наций наверняка будет непростым.

<p>Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов</p>

Рианчо продолжает жечь

Рауль Рианчо, который вот-вот покинет пост тренера "Спартака", проиграл матч 15-й команде лиги, "Уфе". Но снова выдал огнедышащую пресс-конференцию. По ним он за три недели уже стал чемпионом. После "Уфы" журналисты задали испанцу следующий вопрос: "У вас хорошее настроение, но "Спартак" недалеко от зоны вылета. Разве это не позор?"

— Позор будет, если я завтра разобьюсь в самолёте. Скорее даже горе. "Спартак" играет в Кубке России и Лиге Европы, там хорошие шансы. В чемпионате ещё многое впереди, еврозона недалеко. Если вы думаете, что я буду плакать — я не буду этого делать.

Рауль Рианчо, тренер "Спартака"

<p>Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид</p>

Возвращение Смолова

Фёдор Смолов после месячного восстановления вернулся в обойму "Локомотива" и даже вышел в стартовом составе на матч с "Рубином" (0:0). Никакой субъективной оценки, только факты о его выступлении:

Удары: 1 (заблокирован)

Касания мяча: 28 (меньше, чем у Гилерме, и меньше всех в стартовом составе)

Потери мяча: 3

Попытки обводок: 0 (у команды — 16)

В итоге Смолова заменили во втором тайме, а весь путь от поля до скамейки он провёл складывая в замысловатые фразы матерные слова, которые легко читались по губам.

В общем, пока у Смолова не идёт. Но по крайней мере он вернулся, и теперь остаётся повторить дежурную фразу о том, что хотелось бы увидеть и возвращение его игры на прошлогодний уровень до наступления зимнего перерыва.

<p>Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид</p>

"Краснодар" всё ближе к титулу

"Краснодар" дома разгромил "Енисей" (3:0) и подобрался на расстояние 5 очков к лидеру чемпионата "Зениту". Ранее южная команда никогда не завершала первый круг сезона так близко к первому месту (до экватора остался один тур). Сейчас команда Мурада Мусаева движется по графику сезона-2014/15, когда после 14-го тура она была второй в 8 баллах от "Зенита" и в итоге стала третьей, проиграв в борьбе за Лигу чемпионов ЦСКА лишь по дополнительным показателям. Три последних сезона краснодарцы стабильно завершали на 5−7-м местах на расстоянии 8−10 очков от лидера. Значит ли это, что в следующем году "быки" наконец-то проломят забор, отделяющий их от Лиги чемпионов? В неё попадают от России все призёры, третья команда — в квалификацию.

Ну и в качестве бонуса — два эффектных гола "Краснодара" во вчерашней игре с "Енисеем".

Все результаты 14-го тура

Приход зимы и морозов в большинство российских регионов сказался и на посещаемости, и на результативности. Было забито лишь 15 мячей, половина команд порадоваться голу в этот уик-энд не смогли. Людей на футбол также стало ходить меньше: чуть больше 10 тысяч благодаря поклонникам "Спартака" было в Уфе, а подтянули показатель южные команды — "Краснодар", на который пришло 15 тысяч человек, и "Ростов" (27 тысяч).

Арсенал — Анжи — 2:0

Урал — Оренбург — 2:1

Крылья Советов — Ахмат — 1:2

Ростов — Динамо — 0:0

Уфа — Спартак — 2:0

Рубин — Локомотив — 0:0

Краснодар — Енисей — 3:0

ЦСКА — Зенит — 2:0

Турнирная таблица

<p>Фото: premierliga.ru</p>

Автор:
Дмитрий Кузнецов
ДК
Дмитрий Кузнецов
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