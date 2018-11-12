"Что будет дальше?" Павлюченко негодует из-за вызова Ари в сборную России

Бывший нападающий сборной России критично высказался в своей социальной сети по поводу вызова в национальную команду третьего натурализованного бразильца.

Известный в прошлом футболист, герой Евро-2008 Роман Павлюченко в "Твиттере" опубликовал пост, в котором раскритиковал вызов в расположение сборной футболиста "Краснодара" Ари.

— Мы на правильном пути! Наша сборная шагает вперёд! А что будет дальше? — написал Павлюченко о вызове третьего натурализованного бразильца.

Напомним, Станислав Черчесов вызвал на очередной сбор бразильца Ари, который летом этого года получил российское гражданство.

Также стало известно, что Ильзат Ахметов получил травму и не поможет сборной в матчах с Германией и Швецией, а Дзюба останется в расположении команды, но будет заниматься по индивидуальной программе. По ряду других травмированных игроков решение будет принято после обследования.