"Что будет дальше?" Павлюченко негодует из-за вызова Ари в сборную России

Известный в прошлом футболист, герой Евро-2008 Роман Павлюченко в "Твиттере" опубликовал пост, в котором раскритиковал вызов в расположение сборной футболиста "Краснодара" Ари.
— Мы на правильном пути! Наша сборная шагает вперёд! А что будет дальше? — написал Павлюченко о вызове третьего натурализованного бразильца.
Мы, на правильном пути!!!Наша сборная, шагает вперёд!!!А что, будет, дальше??? https://t.co/k9OrbrKzLN— Роман Павлюченко (@SuperPav1981) 12 ноября 2018 г.
Напомним, Станислав Черчесов вызвал на очередной сбор бразильца Ари, который летом этого года получил российское гражданство.
Также стало известно, что Ильзат Ахметов получил травму и не поможет сборной в матчах с Германией и Швецией, а Дзюба останется в расположении команды, но будет заниматься по индивидуальной программе. По ряду других травмированных игроков решение будет принято после обследования.
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