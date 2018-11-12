Боксёр Усик заглянул в раздевалку "Манчестер Сити" после победы над МЮ

Украинский боксёр пообщался и сфотографировался с футболистами английского клуба.

Абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе, боксёр Александр Усик после победы над Тони Беллью не сразу покинул Манчестер. Украинец решил посетить футбольный матч — манчестерское дерби между "Сити" и "Юнайтед".

После игры, которая закончилась победой "горожан" над "красными дьяволами", Усик заглянул в раздевалку любимого клуба.

На эксклюзивных кадрах Youtube-канала "Манчестер Сити" видно, что Усик фотографируется со своим соотечественником Александром Зинченко, главным тренером Хосепом Гвардиолой и футболистом Риядом Марезом. Кроме того, французский защитник Бенжамен Менди устраивает с боксёром шуточный спарринг, стараясь показать, что по силе ничем не уступает украинцу.

Усик демонстрировал свою симпатию к "Сити" ещё на взвешивании перед боем с Беллью. Тогда украинец вышел с флагом манчестерского клуба на шее.

Как ранее сообщал Лайф, поединок между британцем и украинцем в Манчестере закончился победой Усика, который таким образом защитил титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе.