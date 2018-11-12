"Спартак" представил Кононова с помощью стадионов. Так же прощались с Каррерой

Красно-белые попытались изобразить самоиронию, но, кажется, она не всем понравилась.

"Спартак" невольно породил новый мем в российском футболе, когда увольнял Массимо Карреру. На официальном сайте красно-белые в новость о прекращении сотрудничества с итальянцем поместили не его фото, а изображение стадиона.

Болельщики расценили это как неуважение к экс-главному тренеру, однако сам Каррера, похоже, не обиделся. На прощальной пресс-конференции он ответил на вопрос о том, что думает по этому поводу.

Может, я плохо выглядел, поэтому лучше было разместить фотографию стадиона Массимо Каррера Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

В "Спартаке" же решили не игнорировать эту ситуацию, а вновь вспомнить о ней с назначением на пост главного тренера Олега Кононова. Пресс-служба москвичей в посте с объявлением о его приходе в клуб сделала видеонарезку с фотографиями стадионов клубов, в которых раньше работал Кононов: "Карпаты", "Севастополь", "Краснодар", "Ахмат" и "Арсенал".

⚡️⚡️⚡️ Олег Кононов — главный тренер #Спартак’а



Совет директоров @fcsm_official принял решение назначить главным тренером нашей команды 52-летнего российского специалиста Олега Кононова.



Подробнее: https://t.co/NYRkLvY4Oq pic.twitter.com/RrMse44sZa — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 12 ноября 2018 г.

Самоирония пришлась по душе не всем. Некоторые болельщики в комментариях снова обвинили клуб в неуважении к бывшему тренеру. Однако кому-то такой юмор понравился. Главного "Спартак" добился — породил очередной мем, который уже занял место рядом с ростовским ковром на трибунах футбольного юмора.