Сборная России по футболу подарила лабрадора 14-летней болельщице

Футболисты исполнили желание юной фанатки, которая написала им письмо в рамках проекта "Новогодние мечты".

Тренировка сборной России по футболу в Новогорске началась с приятного события. Футболисты презентовали щенка лабрадора 14-летней болельщице. Об этом сообщает ТАСС. Девочка написала футболистам письмо в рамках проекта "Новогодние мечты", который стартовал в прошлом году. Она рассказала, что очень любит футбол и мечтает о собаке. Игроки обратили внимание на эту историю и решили исполнить желание девочки.

Идем на тренировку! С нами - необычный гость pic.twitter.com/Eo00bcvKIO — Сборная России (@TeamRussia) 12 ноября 2018 г.

— Футболисты сборной России и ранее вручали различные подарки в рамках конкурса "Новогодние мечты", а сегодня маленького щенка вручили победительнице Виктории, которая приехала из Серпухова, — рассказал пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров.

Приз юной фанатке вручил полузащитник Юрий Газинский. Затем началось непосредственно тренировочное занятие.