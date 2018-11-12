Месси вручили награду лучшему игроку Ла Лиги

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Месси вручили награду лучшему игроку Ла Лиги

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Фото: © Официальный сайт ФК "Барселона"

Аргентинец на церемонии отметил, что чемпионат Испании стал более конкурентным, чем раньше.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим игроком чемпионата Испании прошедшего сезона. Заслуженную награду аргентинец получил сегодня.

В прошлом сезоне Месси забил 34 гола в 26 матчах и выиграл Ла Лигу вместе с "Барселоной. На церемонии вручения аргентинский нападающий отметил повышение уровня конкуренции в Примере.

— Хорошо, что Ла Лига в этом сезоне более конкурентоспособна, чем когда-либо. Ничто не даётся легко, кто угодно может выигрывать. И я бы хотел, чтобы так продолжалось как можно дольше. Голы? Я всегда считал, что их важность главнее, чем их красота, — заявил Месси.

Месси знает, о чём говорит. Накануне его "Барселона" в ярком матче проиграла "Бетису" со счётом 3:4, но сохранила лидерство в чемпионате. Однако в целом ситуация в верхней части турнирной таблицы остаётся плотной. Даже мадридский "Реал", забуксовавший в начале сезона, сейчас всего в четырёх баллах от каталонцев.

<p>Турнирная таблица чемпионата Испании. Скриншот с сайта <a href="https://www.laliga.es/en/laliga-santander" target="_blank">laliga.es</a></p>

На счету самого Месси девять голов и пять результативных передач в десяти матчах в этом сезоне.

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