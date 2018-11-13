Попал в конфуз. Роналду не смог поймать теннисный мяч на игре Джоковича

Звёздный футболист, который временно не выступает за сборную, отправился на отдых в Лондон, где посетил Итоговый турнир ATP.

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду вместе с невестой Джорджиной Родригес и старшим сыном посетил матч Новака Джоковича и Джона Изнера на Итоговом турнире в Лондоне. Там же случился конфуз — Роналду не смог поймать летящий в его сторону теннисный мяч. Этот эпизод попал в объективы камер. Однако форвард и его семья со смехом восприняли произошедшее.

Отметим, что матч закончился победой Джоковича. Действующая первая ракетка мира обыграл Изнера со счётом 6:4, 6:3.