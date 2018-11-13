Попал в конфуз. Роналду не смог поймать теннисный мяч на игре Джоковича

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду вместе с невестой Джорджиной Родригес и старшим сыном посетил матч Новака Джоковича и Джона Изнера на Итоговом турнире в Лондоне. Там же случился конфуз — Роналду не смог поймать летящий в его сторону теннисный мяч. Этот эпизод попал в объективы камер. Однако форвард и его семья со смехом восприняли произошедшее.
Never mind Ballon d'Or, more like Ball-on d'Floor...@Cristiano @juventusfc #NittoATPFinals pic.twitter.com/DdTc9FFmkc— Tennis TV (@TennisTV) 12 ноября 2018 г.
Отметим, что матч закончился победой Джоковича. Действующая первая ракетка мира обыграл Изнера со счётом 6:4, 6:3.
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