Время жечь в сборной! Чалов сравнялся с Дзюбой по числу наград игроку тура РПЛ

Читайте также

Время жечь в сборной! Чалов сравнялся с Дзюбой по числу наград игроку тура РПЛ

357

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

В голосовании нападающий московского ЦСКА существенно опередил Луку Джорджевича из "Арсенала" и Маринато Гильерме.

Закончилось голосование за лучшего игрока 14-го тура Российской Премьер-лиги. Им признали форварда ЦСКА Фёдора Чалова. Армеец набрал 62,3% голосов, не оставив шансов своим ближайшим преследователям — Луке Джорджевичу из тульского "Арсенала" (8,6%) и вратарю "Локомотива" Маринато Гильерме (8,45%).

Чалов в прошедшем туре довёл свой бомбардирский счёт до девяти голов, забив в ворота "Зенита" и оторвавшись от конкурентов. 20-летнего нападающего признают игроком тура этого сезона РПЛ уже в пятый раз. По этому показателю он сравнялся со своим коллегой по амплуа из "Зенита" Артёмом Дзюбой.

ЦСКА - Зенит. 1:0. Федор Чалов, Российская Премьер-Лига, 14 тур 11.11.2018

Пока что этот приз между собой оспаривают исключительно игроки "Зенита" и ЦСКА. Кроме Чалова и Дзюбы, его получали представители питерской команды Леандро Паредес, Олег Шатов и дважды армеец Никола Влашич.

Отметим, что Фёдор Чалов получил вызов в сборную России на контрольный матч с немцами и игру Лиги наций со шведами. В отсутствие Дзюбы шансы молодого армейца сыграть за главную команду страны возрастают.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×