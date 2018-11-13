Черчесов вызвал в сборную России игрока "Локо" Игнатьева

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Черчесов вызвал в сборную России игрока "Локо" Игнатьева

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф 

Из-за большого количества травмированных футболистов наставник российской сборной добавил в команду ещё одного игрока.

На странице московского "Локомотива" в "Твиттере" сообщили, что 31-летний хавбек Владислав Игнатьев был вызван в национальную команду.

— Игнатьев вызван в сборную России для подготовки к матчам с Германией и Швецией. Поздравляем Влада с долгожданным приглашением, — сообщила пресс-служба железнодорожников.

Напомним, что сбор национальной команды стартовал вчера в Новогорске. 15 ноября подопечные Станислава Черчесова проведут контрольную игру с Германией в Лейпциге, а 20 ноября россияне встретятся со Швецией в рамках Лиги наций.

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