Черчесов вызвал в сборную России игрока "Локо" Игнатьева

Из-за большого количества травмированных футболистов наставник российской сборной добавил в команду ещё одного игрока.

На странице московского "Локомотива" в "Твиттере" сообщили, что 31-летний хавбек Владислав Игнатьев был вызван в национальную команду.

— Игнатьев вызван в сборную России для подготовки к матчам с Германией и Швецией. Поздравляем Влада с долгожданным приглашением, — сообщила пресс-служба железнодорожников.

⚡️ Владислав Игнатьев вызван в @TeamRussia для подготовки к матчам с Германией и Швецией!

Поздравляем Влада с долгожданным приглашением pic.twitter.com/IRRS4e957x — ФК Локомотив (@fclokomotiv) 13 ноября 2018 г.

Напомним, что сбор национальной команды стартовал вчера в Новогорске. 15 ноября подопечные Станислава Черчесова проведут контрольную игру с Германией в Лейпциге, а 20 ноября россияне встретятся со Швецией в рамках Лиги наций.