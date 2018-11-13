Чёрный педикюр и розовые шлёпки. Боец UFC Орловский опубликовал странное фото

Поклонники смешанных единоборств раскритиковали белорусского бойца в социальной сети из-за неоднозначного фото.

Известный белорусский боец Андрей Орловский, выступающий в UFC, опубликовал фотографию в "Инстаграме", где сообщил, что отправляется перед тренировкой пострелять в тир. Однако многие подписчики обратили внимание, что у 39-летнего бойца накрашены ногти на ногах. По иронии судьбы он был обут в розовые шлёпки.

Фанаты начали негодовать: "Педикюр секси", "Я как бы человек демократичный, но вот ногти... Мужики, это уродство", "С ногтями не по-мужски поступил", "Мужик так жить не должен" и так далее.

Спустя время сам боец уже не выдержал и с нецензурными словами прояснил ситуацию. Оказалось, что у него из-за перелома пальцев просто отслаиваются ногти, а лак укрепляет их. К слову, так делают многие бойцы.

Напомним, что в настоящий момент Андрей готовится к поединку с американцем Уолтом Харрисом, который состоится 29 декабря на турнире UFC 232 в Лас-Вегасе.