Чёрный педикюр и розовые шлёпки. Боец UFC Орловский опубликовал странное фото

Известный белорусский боец Андрей Орловский, выступающий в UFC, опубликовал фотографию в "Инстаграме", где сообщил, что отправляется перед тренировкой пострелять в тир. Однако многие подписчики обратили внимание, что у 39-летнего бойца накрашены ногти на ногах. По иронии судьбы он был обут в розовые шлёпки.
Фанаты начали негодовать: "Педикюр секси", "Я как бы человек демократичный, но вот ногти... Мужики, это уродство", "С ногтями не по-мужски поступил", "Мужик так жить не должен" и так далее.
I have 2 hrs before practice and I think it’s time to hit the range ..... Thank you my ugly but very good friend @officialhardcore for hook me up with Jesse Lockhart...... And Jesse thank you so much for sending me solid @gcodeholsters gear .... Есть два часа до борьбы , поеду с другом постреляю в тир ..... #AndreiArlovski #AndreiThePitBullArlovski #OriginalPitBull #warlovski #foreverfighting #range #fullcontactfighter #gcodegear #gcodeholsters #АндрейОрловский #АндрейПитбульОрловский #АрхангелМихаил #РМК #тир
Спустя время сам боец уже не выдержал и с нецензурными словами прояснил ситуацию. Оказалось, что у него из-за перелома пальцев просто отслаиваются ногти, а лак укрепляет их. К слову, так делают многие бойцы.
Напомним, что в настоящий момент Андрей готовится к поединку с американцем Уолтом Харрисом, который состоится 29 декабря на турнире UFC 232 в Лас-Вегасе.
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