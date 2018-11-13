Защитником "Зенита" Черновым интересуются два московских клуба

26-летний футболист "Зенита" Евгений Чернов попал в сферу интересов сразу двух московских клубов. Об этом сообщает издание sport24 со ссылкой на агента футболиста Александра Маньякова.

— Черновым интересуются три топ-клуба, в том числе и два московских. Но мы также ведём переговоры с "Зенитом" о продлении контракта, — сказал агент.

Напомним, что Чернов с 2016 года является игроком "Зенита", правда, сначала он выступал за "Зенит-2", а затем был отдан в аренду "Тосно". С начала этого сезона работает с основой.